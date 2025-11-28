Dwie atrapy ładunków wybuchowych na torach

Do zdarzenia doszło w powiecie słubickim Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci ze Słubic około godziny 10 zostali powiadomieni przez pracownika kolei, że w rejonie torowiska w okolicach miejscowości Gajec (powiat słubicki) na linii kolejowej między Rzepinem a Kunowicami znajduje się przedmiot przypominający ładunek wybuchowy.

- Pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe, dróżnik obchodowy, który w obowiązkach ma obchód wzdłuż torów i sprawdzenie ich na wyznaczonych odcinkach, między Jerzmanicami Lubuskimi a Drzeńskiem odkrył podejrzanie wyglądający przedmiot przyczepiony do torów. Wezwał policjantów - informuje Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Na miejscu pojawiły się służby, w tym kontrterroryści z Gorzowa Wielkopolskiego, którzy przejęli ten przedmiot. - Okazało się, że to atrapa ładunku wybuchowego, nie stanowiła zagrożenia - poinformował podkomisarz Mateusz Sławek z lubuskiej policji.

Po godzinie 16 służby poinformowały o znalezieniu drugiego podobnego przedmiotu. Znajdował się kilkaset metrów dalej.

- Po sprawdzeniu okazało się, że również jest to atrapa. Przedmioty zostały zabezpieczone, i teraz policjanci prowadzą działania, które mają na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za podłożenie tych atrap ładunków wybuchowych - przekazał Pawlak.

Tory kolejowe, na których znaleziono tajemnicze pakunki Źródło: TVN24

Służby w akcji

Na miejscu cały czas pracują policja, saperzy i straż pożarna.

Linia kolejowa, na której znaleziono przedmiot, jest nieprzejezdna. Odwołano już dwa pociągi, wprowadzona jest komunikacja zastępcza.

- Teren jest dalej sprawdzany, ruch pociągów został wstrzymany, natomiast nie utrudniło to w znaczący sposób przejazdu pociągów, zarówno towarowych jak i osobowych. Jest równoległa trasa przez Rzepin, przez którą to pociągi zostały puszczone - wyjaśnił Pawlak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD