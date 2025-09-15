Logo strona główna
Kraków

Arcybiskup Jędraszewski o edukacji zdrowotnej. "Czas sprawdzenia, czy kochacie swoje dzieci"

Abp Marek Jędraszewski
Abp Jędraszewski: nie ma już czerwonej zarazy, ale jest tęczowa zaraza (wypowiedź z sierpnia 2019 roku)
Źródło: tvn24
Bóg - nie, deprawacja - tak. Ale ciągle rodzice mają szansę - do 25 września - wypisać dzieci z tego przedmiotu - mówił w Kalwarii Zebrzydowskiej o edukacji zdrowotnej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Hierarcha przekonywał pielgrzymów, że nadszedł "czas próby (...), czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci".

W niedzielę do kalwaryjskiego sanktuarium pielgrzymowały po raz 33. rodziny Archidiecezji Krakowskiej. Uroczystości - mimo niesprzyjającej pogody - zgromadziły dziesiątki tysięcy wiernych. Mottem były słowa: "Rodzina sanktuarium życia".

Baner fundacji Kai Godek o "normalizacji zboczeń" zawisł przy szkole. Na ogrodzeniu plebanii

Baner fundacji Kai Godek o "normalizacji zboczeń" zawisł przy szkole. Na ogrodzeniu plebanii

Bartłomiej Plewnia
O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

Justyna Suchecka

Jędraszewski: edukacja zdrowotna może zdeprawować

Arcybiskup Marek Jędraszewski, zwracając się w homilii do pielgrzymów, wskazał, że "znajdujemy się w sytuacji, kiedy ministerstwo oświaty robi naprawdę wszystko, aby dzieciom odebrać piękno spojrzenia na siebie, niewinność serca; żeby zaoferować dziecku treści, które mogą je zdeprawować i to jeszcze pod płaszczykiem przedmiotu nauka o zdrowiu". Zaznaczył, że odbywa się to w dobie ograniczania nauki religii w szkołach.

Abp Marek Jędraszewski
Abp Marek Jędraszewski
Źródło: Art Service/PAP

- Bóg - nie, deprawacja - tak. Ale ciągle rodzice mają szansę - do 25 września - wypisać dzieci z tego przedmiotu. Jeżeliście się (…) zobowiązali w chwili zawarcia małżeństwa, by przyjąć i po katolicku wychować swoje potomstwo, to teraz przychodzi czas próby, (…) czas odpowiedzialności, czas sprawdzenia, czy naprawdę kochacie swoje dzieci. Jest szansa, by powiedzieć temu złu jednoznaczne nie. Jest czas, w którym po raz kolejny możecie pokazać światu, jak bardzo wam na sercu leży los, życie waszych kochanych dzieci. Święte zobowiązanie, wielka szansa dla was, waszych dzieci, waszych rodzin, ale także dla polskiego narodu - mówił metropolita.

Wawelski dzwon milczał w czasie zaprzysiężenia prezydenta. Tworzą gwardię, która ma być na każde wezwanie

Wawelski dzwon milczał w czasie zaprzysiężenia prezydenta. Tworzą gwardię, która ma być na każde wezwanie

Są szkoły, gdzie edukacji zdrowotnej nie będzie

Są szkoły, gdzie edukacji zdrowotnej nie będzie

Katarzyna Górniak

Edukacja zdrowotna w ogniu krytyki Kościoła

Edukacja zdrowotna jest w planie lekcji uczniów od czwartej klasy szkoły podstawowej. Lekcje odbywają się raz w tygodniu. Ministra edukacji Barbara Nowacka uważa zajęcia za "odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, na zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego".

Arcybiskup Jędraszewski to jeden z wielu hierarchów w polskim Kościele, którzy krytycznie wypowiadają się o edukacji zdrowotnej i apelują do rodziców o wypisywanie z tych zajęć swoich dzieci. Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego polscy biskupi przypomnieli swój apel o wypisywanie dzieci z nowego przedmiotu. "Apelujemy, abyście nie wyrażali zgody na udział waszych dzieci w tych demoralizujących zajęciach" - pisało w liście Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Zdaniem episkopatu głównym problemem jest to, że nowe zajęcia marginalizują rolę małżeństwa i rodziny.

O czym faktycznie jest edukacja zdrowotna? Dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka już kilka miesięcy temu rozłożyła program na czynniki pierwsze, wskazując, że zdrowie seksualne - a to o tę kwestię przede wszystkim rozbija się spór - to tylko jeden z dziesięciu modułów całego przedmiotu. Reszta dotyczy m.in. profilaktyki uzależnień, zdrowia psychicznego i fizycznego, dojrzewania, odżywiania itd.

Twierdzenia zawarte w materiałach propagandowych części prawicy nie mają więc wiele wspólnego z rzeczywistością. To nie przeszkadza jednak środowiskom konserwatywnym promować swoją wizję nowego przedmiotu - jak w przypadku należącej do Kai Godek Fundacji Życie i Rodzina, której banery straszące "normalizacją zboczeń" pojawiają się w całej Polsce. Ostatnio opisywaliśmy przypadek w małopolskim Jaworniku, gdzie plakat zawisł na ogrodzeniu plebanii, między kościołem a szkołą podstawową.

Arcybiskup od "tęczowej zarazy"

Arcybiskup Marek Jędraszewski wsławił się wieloma kontrowersyjnymi wypowiedziami wygłaszanymi podczas homilii. Nie ukrywa swojej sympatii do polityków Prawa i Sprawiedliwości. W czerwcu 2021 roku podkreślał, mówiąc o Lechu i Jarosławie Kaczyńskich, że "to nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich". Z kolei w sierpniu 2019 roku kościelny hierarcha użył określenia "tęczowa zaraza" wobec osób LGBT+.

pc

Autokrata

- Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - mówił Jędraszewski podczas mszy w bazylice Mariackiej z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jędraszewski osiągnął już wiek emerytalny, co oznacza, że Stolica Apostolska musi poszukać nowego metropolity krakowskiego. Procedura trwa już od ponad roku. Do czasu wyznaczenia następcy Jędraszewskiego przez papieża, hierarcha cały czas zarządza archidiecezją.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP

