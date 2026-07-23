Kraków Poseł wynajął salę, ale nie poinformował, że chciał spotkania z Bąkiewiczem. Dom kultury wycofał zgodę Oprac. Anna Winiarska |

Kosiniak-Kamysz: prowokacje pana Bąkiewicza służą nie Polsce, a Federacji Rosyjskiej Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP

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Informację o spotkaniu otrzymaliśmy na Kontakt24 od mieszkańca Andrychowa. Jak tłumaczy mężczyzna, dyrekcja domu kultury mogła nie wiedzieć, jakie dokładnie wydarzenie będzie organizowane.

- Zadzwoniłem do domu kultury i tam powiedziano mi, że sala została wynajęta mailowo przez posła Mariusza Krystiana, który nie udzielił dyrekcji informacji na temat tego, że planuje organizację spotkania z panem Bąkiewiczem. Dowiedzieli się o tym tak, jak my wszyscy po czasie, kiedy pokazał się afisz z jego podobizną - przekazał.

Reakcja mieszkańców

Jak podkreśla mężczyzna, jako mieszkaniec Andrychowa jest oburzony. - Nie chcemy tutaj tego człowieka. Nie chcemy, aby w naszym domu kultury prezentował swoje poglądy, dlatego postanowiłem zgłosić się do państwa, tym bardziej, że salę naszego domu kultury wynajęto w ten sposób, zatajając informacje - podkreślił.

W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się z Centrum Kultury i Wypoczynku, które zarządza andrychowskim domem kultury. Usłyszeliśmy, że dyrektorka placówki jest na spotkaniu i nie wiadomo, kiedy będzie mogła z nami porozmawiać. Przesłaliśmy pytania e-mailem, ale odpowiedzi nie było.

W czwartek rano Centrum Kultury i Wypoczynku umieściło na swojej stronie oświadczenie, w którym poinformowało, że do spotkania z Bąkiewiczem nie dojdzie.

"Umowa najmu sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie (ul. Szewska 7) w dniu 23.07.2026r., została zawarta z Panem Mariuszem Krystianem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeprowadzenia spotkania z politykiem. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie nie posiadało wiedzy co do faktu, że w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że organizatorem otwartego spotkania jest Klub 'Gazety Polskiej" Andrychów II, którego głównym uczestnikiem miał być Pan Robert Bąkiewicz. W związku z powyższym Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie podjęło decyzję o rozwiązaniu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na wprowadzenie go w błąd przez osobę najemcy i zamiar udostępnienia lokalu podmiotowi trzeciemu bez zgody wynajmującego, tj. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie."

Kim jest Robert Bąkiewicz?

O spotkaniu w Andrychowie Bąkiewicz informuje w mediach społecznościowych. "Sprawy przybrały taki obrót, że nie możemy stać z boku. Przyszłość naszego kraju, bezpieczeństwo i suwerenność to tematy, o których musimy rozmawiać bezpośrednio – bez politycznej poprawności i bez owijania w bawełnę" – pisze. Zapowiada "otwartą dyskusję".

Organizator spotkania z Robertem Bąkiewiczem wyprasza z operatora kamery TVN24. "Proszę stąd wyjść" Źródło: TVN24

Robert Bąkiewicz to były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, obecnie lider powołanego przez siebie Ruchu Obrony Granic (ROG). W 2023 roku wstąpił do Suwerennej Polski i starał się dostać do Sejmu z listy PiS. Zdobył 4354 głosy i nie uzyskał mandatu.

Był prezesem stacji TV Media Narodowe, która w 2023 roku wycofała wniosek o koncesję złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Następnie po opublikowaniu raportu Stowarzyszenia "Nigdy więcej" poświęconego mowie nienawiści oraz antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym przez Media Narodowe w internecie kanał stacji w serwisie YouTube został usunięty z powodu naruszenia regulaminu.

Poparł m.in. Janusza Walusia, mordercę Chrisa Haniego. Brał udział w pikiecie w jego obronie. Prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z publicznym nawoływaniem do zabójstwa premiera Donalda Tuska.

Bąkiewicz został prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności aktywistki Katarzyny Augustynek ("Babci Kasi") podczas Strajku Kobiet. Prezydent Andrzej Duda częściowo go ułaskawił. W maju usłyszał wyrok skazujący za atak na inną aktywistkę, Andżelikę Domańską.

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