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Kraków

Poseł wynajął salę, ale nie poinformował, że chciał spotkania z Bąkiewiczem. Dom kultury wycofał zgodę

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Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
W Domu Kultury w Andrychowie miało się odbyć spotkanie ze skrajnie prawicowym aktywistą Robertem Bąkiewiczem. Salę wynajął poseł PiS, nie informując, kto będzie gościem wydarzenia. Dom kultury wczoraj nie chciał komentować sprawy, dziś rano wydał oświadczenie, że spotkania nie będzie.

Informację o spotkaniu otrzymaliśmy na Kontakt24 od mieszkańca Andrychowa. Jak tłumaczy mężczyzna, dyrekcja domu kultury mogła nie wiedzieć, jakie dokładnie wydarzenie będzie organizowane.  

- Zadzwoniłem do domu kultury i tam powiedziano mi, że sala została wynajęta mailowo przez posła Mariusza Krystiana, który nie udzielił dyrekcji informacji na temat tego, że planuje organizację spotkania z panem Bąkiewiczem. Dowiedzieli się o tym tak, jak my wszyscy po czasie, kiedy pokazał się afisz z jego podobizną - przekazał. 

Reakcja mieszkańców

Jak podkreśla mężczyzna, jako mieszkaniec Andrychowa jest oburzony. - Nie chcemy tutaj tego człowieka. Nie chcemy, aby w naszym domu kultury prezentował swoje poglądy, dlatego postanowiłem zgłosić się do państwa, tym bardziej, że salę naszego domu kultury wynajęto w ten sposób, zatajając informacje - podkreślił. 

W tej sprawie próbowaliśmy skontaktować się z Centrum Kultury i Wypoczynku, które zarządza andrychowskim domem kultury. Usłyszeliśmy, że dyrektorka placówki jest na spotkaniu i nie wiadomo, kiedy będzie mogła z nami porozmawiać. Przesłaliśmy pytania e-mailem, ale odpowiedzi nie było.

W czwartek rano Centrum Kultury i Wypoczynku umieściło na swojej stronie oświadczenie, w którym poinformowało, że do spotkania z Bąkiewiczem nie dojdzie.

"Umowa najmu sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie (ul. Szewska 7) w dniu 23.07.2026r., została zawarta z Panem Mariuszem Krystianem, Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeprowadzenia spotkania z politykiem. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie nie posiadało wiedzy co do faktu, że w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że organizatorem otwartego spotkania jest Klub 'Gazety Polskiej" Andrychów II, którego głównym uczestnikiem miał być Pan Robert Bąkiewicz. W związku z powyższym Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie podjęło decyzję o rozwiązaniu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na wprowadzenie go w błąd przez osobę najemcy i zamiar udostępnienia lokalu podmiotowi trzeciemu bez zgody wynajmującego, tj. Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie."

Kim jest Robert Bąkiewicz?

O spotkaniu w Andrychowie Bąkiewicz informuje w mediach społecznościowych. "Sprawy przybrały taki obrót, że nie możemy stać z boku. Przyszłość naszego kraju, bezpieczeństwo i suwerenność to tematy, o których musimy rozmawiać bezpośrednio – bez politycznej poprawności i bez owijania w bawełnę" – pisze. Zapowiada "otwartą dyskusję".

Organizator spotkania z Robertem Bąkiewiczem wyprasza z operatora kamery TVN24. "Proszę stąd wyjść"
Źródło: TVN24

Robert Bąkiewicz to były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, obecnie lider powołanego przez siebie Ruchu Obrony Granic (ROG). W 2023 roku wstąpił do Suwerennej Polski i starał się dostać do Sejmu z listy PiS. Zdobył 4354 głosy i nie uzyskał mandatu.

Był prezesem stacji TV Media Narodowe, która w 2023 roku wycofała wniosek o koncesję złożony do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Następnie po opublikowaniu raportu Stowarzyszenia "Nigdy więcej" poświęconego mowie nienawiści oraz antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym przez Media Narodowe w internecie kanał stacji w serwisie YouTube został usunięty z powodu naruszenia regulaminu.

Poparł m.in. Janusza Walusia, mordercę Chrisa Haniego. Brał udział w pikiecie w jego obronie. Prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z publicznym nawoływaniem do zabójstwa premiera Donalda Tuska.

Bąkiewicz został prawomocnie skazany za naruszenie nietykalności aktywistki Katarzyny Augustynek ("Babci Kasi") podczas Strajku Kobiet. Prezydent Andrzej Duda częściowo go ułaskawił. W maju usłyszał wyrok skazujący za atak na inną aktywistkę, Andżelikę Domańską.

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Źródło: tvn24.pl / Kontakt24
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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