Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Są podejrzewani o podpalenia, w domu mieli swastyki i broń

|
W mieszkaniu policjanci znaleźli przedmioty związane z ideologią nazistowską
Policja zatrzymała mężczyzn podejrzewanych o podpalenia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Małopolska policja
16- i 20-latek zostali zatrzymani w związku z podpaleniami lokalu gastronomicznego w Andrychowie należącego do obcokrajowca. W domach zatrzymanych policja znalazła przedmioty związane z ideologią nazistowską.

O zatrzymaniu poinformowała we wtorek Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zbroja-Zagórska przekazała, że do podpaleń doszło 24 kwietnia i 9 maja. W obu przypadkach podpalacze działali pod osłoną nocy. Policjanci ustalili, że w minioną sobotę dwóch sprawców oblało budynek łatwopalną substancją, a następnie podłożyło ogień.

- Lokal uległ poważnemu zniszczeniu, a jego konstrukcja została naruszona - dodała.

Rzecznik wadowickiej policji asp. szt. Agnieszka Petek poinformowała, że lokal należy do obcokrajowca.

W mieszkaniu policjanci znaleźli przedmioty związane z ideologią nazistowską
W mieszkaniu policjanci znaleźli przedmioty związane z ideologią nazistowską
Źródło zdjęcia: Małopolska policja

"Należą do subkultury skinheadów"

W pomoc andrychowskim policjantom zaangażowali się funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej. Wspólne działania doprowadziły do zatrzymania podejrzewanych. Pierwszy z nich - 20-latek - wpadł w ręce policji w poniedziałek w powiecie oświęcimskim. We wtorek w rejonie Legionowa zatrzymany został 16-latek.

Zbroja-Zagórska dodała, że policjanci przeszukali miejsca ich zamieszkania. Znaleźli odzież, zapiski i emblematy związane z ideologią nazistowską, a także m.in. noże, przedmioty przypominające broń palną i pojemniki z gazem obezwładniającym.

- Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zatrzymani mogą mieć związek z wcześniejszym podpaleniem w kwietniu tego samego lokalu. Obaj przynależą do subkultury skinheadów - zaznaczyła.

Zatrzymani trafili we wtorek na komisariat w Andrychowie.

- W środę dorosły zostanie doprowadzony do prokuratury. 16-latek trafi do sądu dla nieletnich – powiedziała Zbroja-Zagórska. 

Źródło: PAP
Udostępnij:
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
deszcz ulewa pogoda
Rozpoczęli się zimni ogrodnicy. W pogodzie będzie się działo
METEO
imageTitle
Dziewięć spotkań w pierwszym składzie wystarczyło. Został piłkarzem sezonu
EUROSPORT
forum-0429311714-cb-
"Niesamowita wszechstronność". Stanisława Celińska we wspomnieniach
Kultura i styl
Rząd zdecydował, że pigułka EllaOne będzie dostępna na receptę
Jest decyzja w sprawie pigułki "dzień po". Co dalej z pilotażem?
Zdrowie
Medale
Dziennikarze TVN24 z odznaczeniami. "Jesteście z nami od pierwszej chwili tej agresji"
Polska
Pożar radiowozu na A1
Pożar radiowozu na autostradzie. Nagranie
Katowice
Meta
Unijny trybunał po stronie wydawców. Platformy mają płacić za treści
BIZNES
AdobeStock_440940631
Mniej niż cztery pielęgniarki na tysiąc pacjentów? Jeśli nic się nie zmieni, to realny scenariusz
Anna Bielecka
imageTitle
Wyeliminowała Sabalenkę i idzie po więcej. Rumunka ma półfinał
EUROSPORT
Stanisława Celińska
Nie żyje Stanisława Celińska
Kultura i styl
Netflix ma ponad 50 mln abonentów w ponad 40 krajach
Gigant streamingu chwali się wynikami. Ogromne zyski platformy
BIZNES
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
TK orzekł w sprawie odebrania ślubowania przez prezydenta
Polska
Zderzenie na S8
Zderzenie i duży korek na S8
WARSZAWA
54 min
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Matczak ostro o planach Nawrockiego: skok na władzę
Terlikowski. Istota rzeczy
Dua Lipa
Dua Lipa pozywa Samsunga. Stanowisko giganta
BIZNES
imageTitle
Final Four Ligi Mistrzów rozlosowany. Szansa na wielkie rewanże
EUROSPORT
Samolot Enter Air z powodu usterki krąży nad Nowym Sączem
Polska linia lotnicza zapowiada ekspansję. Chce przejąć biuro podróży
BIZNES
Karetka pogotowia przewożąca jednego z trzech pasażerów z podejrzeniem zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu MV Hondius
Włoch z podejrzeniem zakażenia
Świat
Koncert Rubensa w Pokoju na lato
Ostatni taki Pokój na lato. Ustąpi miejsca budowlanym
Piotr Bakalarski
Białe noce - zdjęcie ilustracyjne
Białe noce w Polsce. Niektórzy już się nimi cieszą
METEO
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Tu jest głośno od grzmotów
METEO
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Czerwone światło dla szarlatanów. Rząd zajął się ważnym projektem
Zdrowie
Bonnie Tyler
"Wyłącznie niepokoją". Bliscy Bonnie Tyler zabrali głos
Kultura i styl
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Ostrzegali przed śmiercią ptaków. RDOŚ zawiadamia policję po imprezie w Wilanowie
WARSZAWA
imageTitle
"Ścigałem się ponad 30 lat, takiego wypadku nie widziałem". Czy można go było uniknąć?
EUROSPORT
Adam Budak
Miał rządzić siedem lat, odwołany po niecałym roku. Znowu to samo miejsce
Kraków
shutterstock_2466205459
Nawet 2 tysiące miesięcznie. Oto co musisz wiedzieć o rencie z tytułu niezdolności do pracy
BIZNES
Mężczyzna znęcał się nad koniem podczas Targów Końskich w Pajęcznie
Upił się i znęcał się nad końmi. Burmistrz: bolączką jest nagrywanie
Łódź
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Nie tylko z wyrokiem sądu. Warszawa otwiera drogę do transkrypcji małżeństw jednopłciowych
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica