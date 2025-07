Wygrał konkurs, dyrektorem teatru nie został. Ministerstwo zawiadamia prokuraturę

Kielce Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Powodem złożenia zawiadomienia do prokuratury jest brak powołania Jacka Jabrzyka, wyłonionego w konkursie, na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Prokuratura zajmie się sporem wokół teatru Żeromskiego

Jak przekazał w środę resort kultury, podstawą prawną do złożenia zawiadomienia jest art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczący niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

W komunikacie zaznaczono, że zarząd województwa bezprawnie odstąpił od realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie przedstawiając Jabrzykowi warunków organizacyjno-finansowych i nie powołując go na stanowisko, mimo że 17 kwietnia wygrał konkurs.

Ministerstwo, powołując się na art. 304 par. 2 Kodeksu postępowania karnego, uznało za niezbędną weryfikację prawnokarną działań władz wojewódzkich przez prokuraturę.

Rzecznik urzędu marszałkowskiego Przemysław Chruściel poinformował, że do momentu otrzymania oficjalnego pisma urząd nie zamierza komentować sprawy.

To kolejny krok w trwającym od miesięcy sporze między resortem kultury a samorządem województwa. Wcześniej ministerstwo skierowało skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, zarzucając zarządowi bezczynność. Od 1 lipca teatr pozostaje bez formalnie powołanego dyrektora – placówką zarządza obecnie pełnomocniczka Luiza Buras-Sokół, wskazana przez ustępującego dyrektora Michała Kotańskiego.

Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Źródło: Bartłomiej Plewnia, tvn24.pl

Nowy konkurs na dyrektora teatru Żeromskiego

Konkurs na dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego ogłoszono w lutym. Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli ministerstwa, samorządu, środowisk twórczych i związków zawodowych, rekomendowała Jacka Jabrzyka stosunkiem głosów 5:4. Zarząd województwa uznał jednak, że w procedurze doszło do nieprawidłowości i 30 kwietnia ogłosił nowy konkurs, na który nie wpłynęła żadna oferta.

Decyzję zarządu zakwestionował wicewojewoda Michał Skotnicki, uchylając uchwałę. Ministerstwo również uznało, że pierwszy konkurs został przeprowadzony prawidłowo, a brak przedstawienia wybranemu kandydatowi propozycji umowy narusza konstytucyjną zasadę legalizmu.

Prokuratura Okręgowa w Kielcach prowadzi już śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez zarząd – chodzi m.in. o niewskazanie warunków zatrudnienia Jabrzykowi. Osobno badane są również okoliczności ewentualnego ujawnienia poufnych informacji z postępowania konkursowego.

Teatr wdrożył "środki zaradcze". Zespół protestuje

Zespół Teatru Żeromskiego jednogłośnie poparł Jacka Jabrzyka. Pracowników wsparły ogólnopolskie środowiska artystyczne, m.in. Unia Polskich Teatrów, Gildia Reżyserów Teatralnych i Związek Zawodowy Aktorów Polskich.

W czerwcu do sprawy odniosła się w rozmowie z Radiem Kielce Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego z PiS. Jak stwierdziła, rozmawiała na temat sytuacji w teatrze z władzami ministerstwa kultury. - Ministerstwo, któremu tak bardzo zależy na tym podmiocie, tak naprawdę nie robi nic. Zaproponowałam, żebyśmy wszyscy zrobili krok w tył. Konkurs, który się odbył, wzbudził wiele różnych niejasności (...), a tak naprawdę powinniśmy szybko tę sprawę rozwiązać - powiedziała.

30 czerwca, tuż przed zakończeniem pracy dotychczasowego dyrektora, zespół teatru opublikował oświadczenie: "Ze względu na trwającą usterkę spowodowaną nieporadnym zaimplementowaniem modułu powołania dyrektora, zmuszeni jesteśmy wdrożyć środki doraźne. Prosimy się jednak przesadnie nie obawiać – kto, jak nie my, zna się dobrze na funkcjonowaniu w sytuacji tymczasowej?".

Pracownicy teatru zaznaczyli, że mimo przeciwności "nieubłagana machina teatru, której nie da się zatrzymać, będzie bezustannie mielić rzeczywistość".

"Wy nie macie się o co martwić – jesteście w dobrych rękach. Blisko dziewięćdziesiąt osób, ramię w ramię i co sił będzie dzień w dzień doglądać tego fascynującego mechanizmu (...). W sezonie, który nazwaliśmy 'Spokojnie, to tylko awaria” pewne są dwa zjawiska korzystnie wpływające na samopoczucie Publiczności: w październiku nad Kielce nadciągnie 7. Kielecki Międzynarodowy Festiwal Teatralny, zaś w listopadzie wzrost ciśnienia spowoduje premiera spektaklu 'Potok'Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Dalsza aura pozostaje nieznana" - czytamy we wpisie zespołu kieleckiego teatru.

ALERT TŻK Uwaga! W nadchodzącym sezonie 2025/2026 możliwe gwałtowne zmiany z bardzo silnym poczuciem niewiadomej.... Posted by Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach on Monday, June 30, 2025 Rozwiń