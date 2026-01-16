Miliony na ośrodki wypoczynku. Osiem osób oskarżonych o wyłudzenie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (wideo bez dźwięku) Źródło: TVN24

Prokuratura Regionalna w Krakowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, którym zarzucono wyłudzenie łącznie ponad 7,2 miliona złotych ze środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Krakowie, prokurator Janusz Kowalski, poinformował w piątek, że dwa przestępstwa, o które obwinione są osoby objęte aktem oskarżenia przesłanym do Sądu Okręgowego w Kielcach, zagrożone są karą do 15 lat więzienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Źródło: swietokrzyskie.pro

"Zawyżanie kosztów wydatków"

Według aktu oskarżenia, przestępstwa polegały na wyłudzeniu w latach 2010-2016 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, dofinansowania pochodzącego z funduszy unijnych w wysokości ponad 3,7 miliona złotych i 3,5 miliona złotych.

Środki te miały być przeznaczone na pokrycie kosztów budowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego oraz centrum wypoczynku i promocji regionu kieleckiego.

- Mechanizm działania polegał na zawyżaniu kosztów wydatków podlegających refundacji w celu otrzymania wyższej niż należna kwoty tytułem ich zwrotu – wyjaśnił prokurator Kowalski.

Według niego zawyżanie kosztów następowało poprzez pozorne podnoszenie cen kupowanych przedmiotów lub usług z wykorzystaniem nierzetelnych faktur VAT, wystawianych przez pośrednika, na rzecz którego beneficjent ponosił wydatki zaliczające się do kosztów objętych unijnym dofinansowaniem, tzw. koszty kwalifikowalne, nabywając przedmioty lub usługi po cenach rażąco wyższych od rynkowych.

Innym ujawnionym sposobem zawyżania kosztów realizacji projektów - wskazał rzecznik prokuratury - był zakup przez beneficjenta w ramach udzielanej pomocy przedmiotów niezbędnych do jego realizacji, np. wyposażenia gastronomicznego, które już wcześniej posiadał.

Łącznie 28 osób oskarżonych

Kowalski podkreślił, że jest to kolejny akt oskarżenia w związku z wyłudzeniami środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Dotychczas skierowano cztery akty oskarżenia wobec łącznie 28 osób.

Na poczet grożących oskarżonym grzywien, przepadków oraz orzeczeń obowiązków naprawienia szkody zastosowano zabezpieczenia majątkowe poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcia rachunków bankowych, udziałów w spółkach oraz wierzytelności ze świadczeń emerytalnych, na łączną kwotę ponad 15 milionów złotych.

