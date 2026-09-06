Kielce Wyrwał krzesełko i rzucił w stronę kibiców. Nagranie Oprac. Anna Winiarska |

Mecz wysokiego ryzyka w Kielcach Źródło wideo: Świętokrzyska policja Źródło zdj. gł.: Świętokrzyska policja

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Mecz został rozegrany w sobotę po południu w Kielcach.

Na trybunie były dzieci

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w 94. minucie spotkania.

"Jeden z kibiców drużyny gości, przebywający w sektorze przeznaczonym dla sympatyków Wisły Kraków, najpierw połamał krzesełko, a następnie jego elementami z impetem rzucił w kierunku trybuny kibiców gospodarzy, na której znajdowały się między innymi dzieci" – podaje policja. Służby opublikowały nagranie, na którym widać zachowanie męzczyzny.

Zachowanie pseudokibica uchwyciła kamera Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja

21-latek został zatrzymany zaraz po zakończeniu spotkania. Policja zapowiada, że w poniedziałek zostanie doprowadzony do sądu, gdzie w trybie przyspieszonym odpowie za zakłócenie przebiegu imprezy masowej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do dwóch lat.

Prawie sto mandatów

W sumie podczas zabezpieczania meczu policjanci przeprowadzili 145 interwencji, nałożyli 97 mandatów karnych i sporządzili trzy wnioski o ukaranie. Zatrzymany został dodatkowo 19-latek, przy którym znaleziono susz roślinny.

Mecz zakończył się remisem 1:1.

Policja zabezpieczała mecz Źródło zdjęcia: Świętokrzyska policja