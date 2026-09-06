Wyrwał krzesełko i rzucił w stronę kibiców. Nagranie
Mecz został rozegrany w sobotę po południu w Kielcach.
Na trybunie były dzieci
Do niebezpiecznej sytuacji doszło w 94. minucie spotkania.
"Jeden z kibiców drużyny gości, przebywający w sektorze przeznaczonym dla sympatyków Wisły Kraków, najpierw połamał krzesełko, a następnie jego elementami z impetem rzucił w kierunku trybuny kibiców gospodarzy, na której znajdowały się między innymi dzieci" – podaje policja. Służby opublikowały nagranie, na którym widać zachowanie męzczyzny.
21-latek został zatrzymany zaraz po zakończeniu spotkania. Policja zapowiada, że w poniedziałek zostanie doprowadzony do sądu, gdzie w trybie przyspieszonym odpowie za zakłócenie przebiegu imprezy masowej. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawiania wolności do dwóch lat.
Prawie sto mandatów
W sumie podczas zabezpieczania meczu policjanci przeprowadzili 145 interwencji, nałożyli 97 mandatów karnych i sporządzili trzy wnioski o ukaranie. Zatrzymany został dodatkowo 19-latek, przy którym znaleziono susz roślinny.
Mecz zakończył się remisem 1:1.