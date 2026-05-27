Katowice Pożar na grobie Łukasza Litewki. "Samozapłon" Rafał Molenda |

Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki

Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w środę około 11.40.

- To nie był duży pożar. Akcja gaśnicza przebiegła szybko i nie wymagała użycia większych sił. Strażacy opanowali sytuację w krótkim czasie - poinformował nas kapitan Łukasz Marchewka, pełniący obowiązki oficera prasowego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu.

- Przyczyną pożaru był samozapłon dekoracji. Na miejscu jest dużo płonących zniczy i dużo wiązanek i innych dekoracji. Jedna z nich zapaliła się i od niej zajęły się ogniem kolejne - mówi strażak.

W pożarze nikt nie ucierpiał. Grób został uprzątnięty. Pracownicy cmentarza usunęli zniszczone elementy.

Tragiczna śmierć społecznika

Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia. Był znanym społecznikiem i parlamentarzystą. Zginął w wypadku drogowym. Podczas jazdy na rowerze został potrącony przez kierowcę samochodu osobowego. Okoliczności tamtego zdarzenia wciąż są wyjaśniane przez służby.