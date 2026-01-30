Logo strona główna
Rybnik

Rogatki w górze, a pociągi jadą. To już drugi raz

Groźna sytuacja na przejeździe kolejowym, ulica Wolna w Rybniku
Mimo uniesionych rogatek pociągi wjechały na przejazd kolejowy w Rybniku
Źródło: Kolejowy Rybnik
Dwa pociągi przejechały przez przejazd kolejowy w Rybniku mimo uniesionych rogatek. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu. PKP PLK tłumaczy, że obie były skutkiem awarii pociągów, które uszkodziły urządzenia na przejeździe. "Wprowadzono procedury bezpieczeństwa" - zapewniają kolejarze.

Do groźnej sytuacji doszło w czwartek, 29 stycznia, około godziny 19 na ulicy Wolnej w Rybniku. Tuż obok znajduje się stacja kolejowa Rybnik Piaski. Facebookowy profil Kolejowy Rybnik opublikował nagranie, na którym widać zbliżający się powoli do przejazdu kolejowego pociąg Intercity. IC Halny jedzie bardzo powoli i ostrzega kierowców sygnałem dźwiękowym. W tym czasie rogatki są podniesione - tak, jakby żaden pociąg miał nie przejeżdżać.

Przestroga dla kierowców

Katarzyna Głowacka dodała, że "punkty włączające sygnalizację przejazdową zostały rozmieszczone adekwatnie do niezbędnego czasu ostrzegania i zamykania rogatek, a wyłączające - bezpośrednio po przejeździe pociągu".

"Pozwoliło to na skrócenie czasu oczekiwania kierowców przed zamkniętymi zaporami i usprawniło komunikację drogową w tej części miasta" - przekazała przedstawicielka PKP PLK.

Kolejarze przypomnieli jednocześnie, że bezpieczeństwo przejazdu gwarantuje stosowanie się kierowców do przepisów i zachowanie przez nich szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez tory.

Autorka/Autor: bp/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kolejowy Rybnik

RybnikKoleje ŚląskieKolejPolskie Koleje PaństwowePKP PLKAwariaAwariePrzejazd kolejowy
