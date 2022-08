"Wyglądał jak kolarz". Rowerzysta na S1. "Do wypadku wystarczy podmuch wiatru"

Wystarczy podmuch i jest wypadek

Powód? - Dopuszczalne prędkości na takich trasach to 110 - 140 kilometrów na godzinę. Wystarczy podmuch wiatru spod kół samochodu, by wytrącić rowerzystę z równowagi, przewrócić go i doprowadzić do wypadku. Jego obecność na takiej drodze to zagrożenie także dla kierowców, bo wyprzedzając rower musi zachować metr odległości od niego - wyjaśnia Bratek.