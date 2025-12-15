Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Proboszcz zabity na plebanii. Były policjant przed sądem

Były policjant przesłuchiwany w sprawie zabójstwa księdza
Podejrzany o zabójstwo księdza poddany obserwacji psychiatrycznej
Źródło: TVN24
Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie ruszył proces Tomasza J., oskarżonego o zabójstwo proboszcza w Kłobucku. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna zaatakował duchownego w garażu plebanii - związał mu ręce, a jego twarz owinął taśmą streczową, co uniemożliwiło mu oddychanie. Oskarżonemu grozi dożywocie.

Do zabójstwa na plebanii doszło 13 lutego 2025 roku w Kłobucku.

- W śledztwie prokurator przedstawił Tomaszowi J. zarzut zabójstwa duchownego i usiłowania rozboju na jego szkodę. Przesłuchany przez prokuratora Tomasz J. przyznał się do zarzucanej mu zbrodni i odmówił złożenia wyjaśnień - informował Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Związał księdza, owinął jego twarz taśmą

13 lutego policjanci dostali zgłoszenie, że z garażu plebanii przy ulicy Kochanowskiego słychać wołanie o pomoc i odgłosy walki. Kiedy przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę w kominiarce, który przeskoczył przez płot i wsiadł do samochodu. Jeden z policjantów wyjął kluczyk ze stacyjki pojazdu i, z pomocą innych mężczyzn, obezwładnił sprawcę. Po wejściu do garażu funkcjonariusze zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon pokrzywdzonego - był to proboszcz parafii.

Policja na miejscu zabójstwa księdza
Policja na miejscu zabójstwa księdza
Źródło: TVN24

Jak przekazał Tomasz Ozimek, w toku śledztwa ustalono, że 52-letni Tomasz J. wszedł do otwartego garażu plebanii w Kłobucku przy ulicy Kochanowskiego.

- Gdy do garażu wjechał mieszkający na plebanii ksiądz Grzegorz D., został zaatakowany przez oskarżonego. Pokrzywdzony bronił się i wzywał pomocy, lecz został przewrócony przez sprawcę na podłogę. Następnie Tomasz J. skrępował jego ręce trytytkami i owinął głowę mężczyzny taśmą streczową, co uniemożliwiło mu oddychanie. Potem sprawca penetrował budynek plebanii, poszukując pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów - przekazał prokurator.

Zbrodnia najprawdopodobniej miała tło rabunkowe - podczas mszy ksiądz podsumował dary zebrane w trakcie niedawnej kolędy i poinformował o zebraniu 80 tysięcy złotych.

Prokuratura: próbował symulować

Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci duchownego było uduszenie.

Jak przekazała prokuratura, z uwagi na uzasadnione wątpliwości, co do stanu zdrowia psychicznego sprawcy konieczne było przeprowadzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej Tomasza J. w warunkach szpitalnych. Biegli lekarze orzekli, że J. w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu miał zachowaną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Oznacza to, że oskarżony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. W opinii biegli stwierdzili także, że w czasie obserwacji podejrzany próbował symulować objawy zaburzeń psychicznych. 

Sąd zastosował wobec oskarżonego tymczasowe aresztowanie. Tomaszowi J. grozi od 15 do 30 lat więzienia albo dożywocie.

Były policjant odpowiada za zabójstwo księdza
Były policjant odpowiada za zabójstwo księdza
Źródło: TVN24

"Przepraszamy Was Wszystkich"

Tomasz J. to były policjant. - Został dyscyplinarnie wydalony ze służby w 2001 roku - mówiła aspirant Joanna Wiącek-Głowacz z Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku. Przyczyny wydalenia nie podała.

Rodzina J. przesłała do lokalnych mediów oświadczenie.

"W związku z przerażającą, brutalną i niezrozumiałą również dla nas zbrodnią Tomka, chcemy z całego serca przeprosić wszystkich mieszkańców Kłobucka, a przede wszystkim najbliższą rodzinę śp. Księdza Grzegorza, zapewnić o naszym ogromnym współczuciu i niewyobrażalnym żalu w związku z tym strasznym czynem. Przepraszamy Was Wszystkich" - czytamy w oświadczeniu. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mag/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Prokuraturawojewództwo śląskieZabójstwoSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki o relacjach z Ukrainą: często nie czujemy się jak partnerzy
Polska
Auto wylądowało w lesie pod drzewami
Ściął dwa świerki, auto dachowało. Pięć osób w szpitalu
Wrocław
imageTitle
Szaleństwo Curry'ego. Kolejny rekord Jordana pobity
EUROSPORT
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
BIZNES
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Kolizja z udziałem prokuratora. Są zarzuty
Poznań
Przedlacki
"Strach to taka materia, z którą można pracować". Nagrodzeni dziennikarze TVN24 o swojej pracy
Kultura i styl
41-latek został zatrzymany na terenie Czech
Kilkanaście śmiertelnych ciosów śrubokrętem i kradzież telefonu wartego 10 złotych. Zatrzymany po latach
Poznań
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
BIZNES
Rob i Michele Reiner
"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Tragiczny wypadek w Jeleniej Górze
Zjechała ze swojego pasa, nie żyje. Dwie osoby są ranne
Wrocław
Korek na ulicy Pułkowej
Burmistrz spotka się z prezydentem, a mieszkańcy chcą zablokować drogę
WARSZAWA
Zuzanna Lewandowska i Joanna Piotrowska
Po filmie Smarzowskiego telefony się urywają. Fundacja TVN zdecydowała się pomóc
Polska
Radosław Sikorski
Spięcie Sikorskiego z węgierskim ministrem
Polska
imageTitle
"Wylał się na mnie hejt, poszło to za daleko"
EUROSPORT
Służby na miejscu zdarzenia w Żeliznej
Części drona znalezione w lesie. Wiceminister o sprawie
Lublin
imageTitle
Młodzi Polacy bez awansu. Porażka na zakończenie mistrzostw
EUROSPORT
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
BIZNES
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
BIZNES
Korek na S8 na wysokości Ursusa
Trudny poranek na S8. Zderzenie czterech aut
WARSZAWA
Pożar budynku mieszkalnego w Tomaszowie Mazowieckim
Paliło się łóżko i meblościanka. Znaleźli ciało kobiety
Łódź
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
METEO
Donald Tusk
Rozmowy o pokoju. Będzie Tusk
Polska
imageTitle
W Legii gorzej niż prawie 60 lat temu. Rekordowa liczba meczów bez zwycięstwa
EUROSPORT
Czarzasty Kongres Lewicy
"Mogę zdradzić kulisy". Tak Lewica wybrała przewodniczącego
Polska
Przewrócona cysterna na drodze ekspresowej
Cysterna z alkoholem przewróciła się i zablokowała drogę ekspresową
Białystok
Trwają poszukiwania wędkarza
Nie wrócił do domu, odnaleźli dryfującą łódkę
Olsztyn
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
BIZNES
Maryja Kalesnikawa
Mińsk zwolnił więźniów politycznych. Berlin chce przyjąć dwoje z nich
Świat
imageTitle
Sochan odstawiony na boczny tor. Nadeszły kluczowe dni dla Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Inter wykorzystał potknięcia rywali
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica