Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Roztrzaskane bmw i śmierć 19-latka. Zatrzymano dwóch nastolatków

Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Katowice
Źródło: Google Maps
Dwaj nastolatkowie zostali zatrzymani po śmierci 19-latka na autostradzie A4 w Katowicach. Samochodem, który roztrzaskał się o barierki, miał kierować 18-latek. Decyzją sądu trafił on do aresztu. Mężczyzna uciekł z miejsca wypadku razem z innym pasażerem.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miniony czwartek na wysokości ul. Kochłowickiej w Katowicach. Na pasach ruchu w kierunku Krakowa kierujący bmw uderzył w bariery energochłonne. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się uratować życia 19-latka, który jechał w tym samochodzie.

Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Źródło: Policja Śląska

Uciekli z miejsca tragedii

Policjanci, którzy pracowali na miejscu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód, ustalili, że z miejsca wypadku oddaliły się dwie osoby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł

W wypadku zginął jego ojciec, on uciekł

WARSZAWA
Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa

Na pasie awaryjnym A2 wysiadł z ciężarówki, zginął pod kołami busa

WARSZAWA

Następnego dnia do jednego z katowickich komisariatów zgłosił się 18-latek, który uczestniczył w wypadku. Wkrótce policjanci zatrzymali także 17-latka, który również jechał w bmw. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury.

Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Źródło: Policja Śląska

Nastolatkowie zatrzymani, usłyszeli zarzuty

Z ustaleń śledczych wynika, że za kierownicą bmw siedział 18-latek. Usłyszał on zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

17-latek odpowie za nieudzielenie pomocy. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Policja Śląska

Udostępnij:
TAGI:
KatowiceAutostrada A4WypadkiWypadekProkuratura
Czytaj także:
Czerwony Krzyż, transport do Strefy Gazy palestyńskich więźniów zwolnionych przez Izrael
Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków
Świat
Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Zdrowie
pap_20211206_1ET
Laureat Nobla szefem komisji antydopingowej. Przez pomyłkę
Świat
USA. Samolot rozbił się na autostradzie, nie żyje małżeństwo
Katastrofa podczas próby lądowania na autostradzie
Świat
shutterstock_2486131245
Słynny deptak nie będzie zabytkiem. Będzie odwołanie do ministerstwa
Kraków
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
BIZNES
Urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii to przełom dla osób z cukrzycą
Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta
Piotr Wójcik
Giorgia Meloni i Donald Trump (13.10.2025)
Trump: to zwykle oznacza koniec kariery, ale zaryzykuję
Świat
Matan Angrest
Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu
Świat
Łukasz Mejza
Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS
Polska
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
BIZNES
imageTitle
Z archipelagu na mundial, powołanie przez LinkedIn. "Jesteśmy rozsiani po całym świecie"
EUROSPORT
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
METEO
Mieszkańcy korzystają z beczkowozów
Po kilku dniach mogą już korzystać z wody, ale po przegotowaniu
Szczecin
Diane Keaton nie żyje
Nie wiedzieli o chorobie Diane Keaton. Ale "zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak"
Kultura i styl
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
WARSZAWA
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
WARSZAWA
imageTitle
Nagrał wideo "najpoważniejszej kategorii". Znany sędzia przyznał się do zarzutów
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
FAŁSZKanada a eutanazja dzieci. Ten fake news ma drugie dno
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk: to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się komentować
Polska
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
BIZNES
pap_20241202_0RN
Poseł nie chce "przesiedzieć w pociągu 10 godzin". "Po to PiS budowało drogi"
Polska
Ćwiczenia holenderskiej armii
Drony zakłóciły ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce
Polska
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
WARSZAWA
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
WARSZAWA
Ciężarówkę zatrzymano w Świecku
23 tony śmieci z Niemiec zatrzymane na granicy
Lubuskie
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą wjechał w matkę z wózkiem. Niemowlę złapał ojciec
Lubuskie
Dziennikarki w pierwszym rzędzie na konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych Afganistanu Amira Chana Muttakiego
Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"
Świat
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
BIZNES
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica