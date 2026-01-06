Zderzyli się na stacji, doszło do wycieku gazu

Katowice Źródło: Google Earth

Jak poinformowała na Facebooku strona 112Katowice Służby Ratunkowe, we wtorek rano na stacji paliw przy ulicy Francuskiej w Katowicach doszło do wycieku gazu.

Sześć zastępów w akcji

Informację o tym zdarzeniu potwierdził TVN24 dyżurny śląskiej straży pożarnej. Jak przekazał, na stacji paliw doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich uszkodził zawór gazu na stacji. Nikt nie został poszkodowany.

W miejscu zdarzenia działa sześć zastępów straży pożarnej. W okolicy występują utrudnienia drogowe.

