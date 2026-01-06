Logo strona główna
Katowice

Zderzyli się na stacji, doszło do wycieku gazu

Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Katowice
Źródło: Google Earth
Po kolizji dwóch samochodów na stacji paliw w Katowicach został uszkodzony zawór gazu. Doszło do wycieku.

Jak poinformowała na Facebooku strona 112Katowice Służby Ratunkowe, we wtorek rano na stacji paliw przy ulicy Francuskiej w Katowicach doszło do wycieku gazu.

Sześć zastępów w akcji

Informację o tym zdarzeniu potwierdził TVN24 dyżurny śląskiej straży pożarnej. Jak przekazał, na stacji paliw doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich uszkodził zawór gazu na stacji. Nikt nie został poszkodowany.

W miejscu zdarzenia działa sześć zastępów straży pożarnej. W okolicy występują utrudnienia drogowe.

Służby interweniowały przy ulicy Modzelewskiego
Siłowe wejście do mieszkania. W środku niemowlę bez oznak życia
WARSZAWA
Straż pożarna w rejonie Fabriano
Pod naporem śniegu łamały się gałęzie. Dziesiątki interwencji strażaków
METEO
Bunkier. Linia obrony Księży Młyn-Oleśnik
8-latka chciała zwiedzić bunkier. Postawiła służby na nogi
Łódź
Autorka/Autor: bp

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

KatowiceStraż pożarnaWypadkiWypadekkolizja
