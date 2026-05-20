Katowice Wybuchł gaz, zginęło osiem osób. Prawomocny wyrok Oprac. Mateusz Czajka |

05.12.2019 | "Każdego żal, a tu jeszcze dzieci". Ogromna tragedia w Szczyrku

Do tragedii w Szczyrku doszło w grudniu 2019 roku. Wybuch gazu całkowicie zniszczył trzykondygnacyjny dom, zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci.

Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło sześć osób. To Roman D., szef firmy zlecającej prace oraz dwaj wykonawcy - Marcin S. i jego pomocnik Józef D. Pozostała trójka - Marcin K., Jakub K. i Ewa K. - została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. To pracownicy innej firmy, realizującej inwestycję związaną z rozbudową sieci gazowej.

Jedna osoba z łagodniejszym wyrokiem

Nieprawomocny wyrok zapadł w maju 2024 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej sąd skazał wówczas Romana D. na sześć lat więzienia, Marcina S. na cztery cztery, a Józefa D. na trzy lata. Marcinowi K., Jakubowi K. i Ewie K. sąd wymierzył kary czterech lat i dwóch miesiąca więzienia.

Sąd apelacyjny, który rozpoznawał odwołania ocenił, że proces w I instancji został przeprowadzony prawidłowo, a wymierzone kary za sprawiedliwe. Nie podzielił opinii stron, zawartych w złożonych apelacjach. Wprowadził natomiast pewne korekty do orzeczenia. Chodzi m.in. o opis zarzucanych oskarżonym czynów. W przypadku jednej osoby, Józefa D., złagodził karę z trzech do dwóch lat więzienia.

Wszyscy skazani mają również zakaz wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk przez 10 lat. Cała szóstka ma wypłacić poszkodowanym wysokie zadośćuczynienia i odszkodowania.

Wyrok jest już prawomocny.

