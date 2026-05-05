Katowice Przeszukanie CBA w biurze posła. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Katowice Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Europejska Prokurator Generalna zawnioskowała we wtorek do Sejmu o uchylenie immunitetu "jednemu z czynnych posłów" - czytamy w komunikacie Prokuratury Europejskiej. Nie podano nazwiska polityka, którego dotyczy wniosek. Wiadomo jednak, że sprawa ma związek z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa Prokuratury Europejskiej, które dotyczy "modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowanej przez UE".

To kolejna odsłona sprawy, o której informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby - w tym osobę publiczną - podejrzane o udział w procederze korupcyjnym i zmowie przetargowej. Zabezpieczono wówczas około 38 tysięcy euro w gotówce i sztabkę złota. Podczas kolejnego przeszukania zabezpieczono milion złotych w gotówce.

Przeszukanie w biurze posła

W ostatnich tygodniach funkcjonariusze tej samej delegatury CBA przeprowadzili przeszukania w prywatnych mieszkaniach i w biurze posła. Jak poinformowano w komunikacie, zatrzymano sześć kolejnych osób, którym postawiono zarzuty przestępstw korupcyjnych.

Funkcjonariusze CBA przeprowadzili również przeszukania w kilku lokalizacjach na terenie województw śląskiego oraz małopolskiego. "Zabezpieczono nośniki pamięci oraz obszerną dokumentację" - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Prokuratura Europejska twierdzi, że ma dowody, iż w kilku przypadkach poseł miał przyjmować korzyści finansowe.

W komunikacie CBA poinformowano z kolei, że śledztwo dotyczy "sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej ok. 1 mln euro spółce odpowiedzialnej za infrastrukturę tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii", a w ramach postępowania pojawiają się podejrzenia o "korupcję czynną i bierną, nadużycie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego".

"Z ustaleń śledztwa wynika, że w spółce funkcjonował układ korupcyjny. W ramach powiązań osobowych i korporacyjnych dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie z branży inżynierii budowlanej. Takie działanie miało zapewnić jej przyznanie kontraktu" - przekazało Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Zatrzymana w 2025 roku osoba "pełniąca wysoką funkcję publiczną" pozostaje w areszcie tymczasowym. Jest podejrzana o to, że od 2021 roku przekazywała poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu.

"Zebrane dotychczas dowody wskazują, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac. Dzięki dochodzeniu Prokuratury Europejskiej (EPPO) udało się zapobiec dalszym przestępstwom, a przetarg został unieważniony" - czytamy w komunikacie. Jak podało CBA, śledczy oszacowali, że łączna wartość przyjmowanych korzyści przez osoby uczestniczące w korupcyjnym procederze wynosi blisko 2,7 miliona złotych.

Blisko dwa miliardy złotych z UE

Prokuratura Europejska poinformowała, że toczące się śledztwo "dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za infrastrukturę tramwajową w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, finansowaną przez UE kwotą 1,9 mld PLN (448,3 mln euro) w latach 2007–2027".

Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak informował w grudniu, że CBA poprosiło spółkę o przekazanie dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem dotyczącym wyboru inżyniera kontraktu. – Postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu nie jest finansowane ze środków unijnych. Sam projekt jest finansowany ze środków europejskich, natomiast postępowanie dotyczące wyboru inżyniera kontraktu jest finansowane ze środków własnych spółki – uściślił wówczas rzecznik Tramwajów Śląskich.

OGLĄDAJ: TVN24