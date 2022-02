Nie karmił Oliwiera, bo musiałby z nim za często wychodzić na spacer

Dziewięcioletni kundelek Oliwier ważył dziewięć kilogramów. Został zabrany opiekunowi, bo był wychudzony. W schronisku dla zwierząt w Katowicach musieli go nosić na rękach, bo ledwo trzymał się na łapach. Wyjada wszystko z miski i warczy, gdy zabiera mu się pustą. Nie pobrano mu jeszcze krwi do badań, bo - jak mówią w schronisku - "nie ma z czego".

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy w Katowicach, którzy zajmują się między innymi ochroną zwierząt, wspólnie z wolontariuszem miejskiego schroniska, we wtorek odebrali 56-letniemu mieszkańcowi dzielnicy Bogucice wychudzonego psa.

- Dawno nie widziałam tak zapchlonego psa. Więcej pcheł miał na grzbiecie niż sierści - opowiada dalej. Gdy zbliżała rękę do klatki Oliwiera, powarkiwał. Nie można mu było zajrzeć do pyska. Musieli go nosić na rękach, bo ledwo się trzymał na łapach. Nie pobrali mu jeszcze krwi do badań, bo - jak mówi Molnar - nie ma z czego. - Musi najpierw nabrać wagi. Dostał kroplówkę, karmimy go pięć razy dziennie. Wyjada z miski wszystko i warczy nawet, jak zabieramy pustą, taki był wygłodzony - mówi kierowniczka.