Zaatakowali obcokrajowców, jeden z nich dostał cios nożem w klatkę piersiową. Akt oskarżenia

Prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn o ataki na obcokrajowców, do których doszło przed kilkoma miesiącami w centrum Częstochowy. Pokrzywdzeni to obywatele Zimbabwe i Włoch. Jeden z nich został ugodzony nożem w klatkę piersiową.

Zarzuty stawiane oskarżonym dotyczą usiłowania zabójstwa i stosowania przemocy z powodu przynależności rasowej i narodowej.

Dwa ataki na obcokrajowców jednego dnia
- Akt oskarżenia przeciwko Patrykowi R. i Pawłowi T. przesłała do sądu Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, 26 lipca późnym wieczorem dwaj obywatele Zimbabwe siedzieli w barze w centrum Częstochowy. W pewnym momencie kilka osób zaczęło na nich krzyczeć i wyganiać z lokalu. Gdy obcokrajowcy wyszli na zewnątrz, dwaj mężczyźni, którzy wcześniej na nich krzyczeli zaczęli ich popychać. Jeden z Zimbabwejczyków przewrócił się na ulicę. - Następnie Patryk R. wyciągnął nóż o długości ostrza 17 centymetrów i ugodził nim drugiego z pokrzywdzonych w okolice klatki piersiowej. Potem próbował wyprowadzić kolejny cios, lecz został powstrzymany przez Pawła T., który złapał go za rękę - opisywał prokurator Ozimek.

30-letni Patryk R. został aresztowany
30-letni Patryk R. został aresztowany
Źródło: śląska policja

Pogotowie ratunkowe zabrało rannego do szpitala. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali Patryka R., który wychodził z jednego z lokali i próbował uciec. Po kilku dniach został także zatrzymany Paweł T.

Podczas śledztwa okazało się, że tego samego dnia w tej samej części miasta pobici zostali dwaj Włosi. Gdy nocą wychodzili z lokalu, zaczepiła ich kilkuosobowa agresywna grupa. Napastnicy najpierw zaczęli obrażać obcokrajowców, a potem ich pobili - uderzali pięściami i kopali po głowach. Według prokuratury sprawcami pobicia byli Patryk R., Krystian B. i trzeci, nieustalony jak dotąd mężczyzna. Ofiary odniosły obrażenia w postaci złamania szczęki i oczodołu oraz stłuczenia oczu.

Zarzuty dla oskarżonych

Prokuratura przedstawiła Patrykowi R. zarzuty stosowania przemocy wobec obywateli Zimbabwe i Włoch z powodu ich przynależności rasowej i narodowej oraz usiłowania zabójstwa obywatela Zimbabwe. Natomiast Pawłowi T. przedstawiono zarzut stosowania przemocy wobec obywateli Zimbabwe z powodu ich przynależności rasowej i narodowej. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw i odmówili złożenia wyjaśnień.

Na wniosek prokuratora Patryk R. został aresztowany, drugi podejrzany trafił pod dozór policji, z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania z nimi, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.

Patryk R. to 31-letni stolarz, już wcześniej karany za posiadanie narkotyków, kradzieże, posiadanie broni palnej bez zezwolenia oraz stosowanie przemocy wobec obywatela Bangladeszu. Paweł T. to 20-letni student, który był karany za zniszczenie mienia. Pierwszemu z nich za usiłowanie zabójstwa grozi od 10 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Przestępstwo stosowania przemocy z powodu przynależności rasowej lub narodowej jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Z uwagi na to, że jeden ze sprawców pobicia obywateli Włoch, Krystian B., jest nieletni - ma 16 lat - materiały w jego sprawie zostały przekazane Sądowi Rejonowemu w Częstochowie, do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Autorka/Autor: ms/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: śląska policja

PrzemocPolicjaProkuraturaSądCzęstochowawojewództwo śląskie
