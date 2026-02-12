87-latek wjechał w witrynę cukierni. Nagranie

W czwartek, 12 lutego, na terenie bytomskiej dzielnicy Szombierki 87-letni kierowca Fiata wjechał w budynek, uszkadzając przy tym witrynę znajdującej się tam cukierni i piekarni. "Podczas parkowania przypadkowo wcisnął pedał gazu, na skutek czego doszło do zdarzenia. W pojeździe znajdowała się także pasażerka. Na szczęście żadna z osób zarówno znajdujących się w pojeździe, jak i w budynku, nie odniosła obrażeń" - informuje śląska policja.
Mężczyzna był trzeźwy. 87-latek został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, otrzymał osiem punktów karnych oraz został dodatkowo skierowany na badania lekarskie.
