Katowice

87-latek wjechał w witrynę cukierni. Nagranie

87‑latek wjechał w witrynę cukierni w Bytomiu
87-letni kierowca Fiata przez pomyłkę nacisnął pedał gazu i wjechał w witrynę cukierni w Bytomiu (woj. śląskie). Nikt nie został ranny. Senior został ukarany mandatem i skierowany na badania lekarskie.

W czwartek, 12 lutego, na terenie bytomskiej dzielnicy Szombierki 87-letni kierowca Fiata wjechał w budynek, uszkadzając przy tym witrynę znajdującej się tam cukierni i piekarni. "Podczas parkowania przypadkowo wcisnął pedał gazu, na skutek czego doszło do zdarzenia. W pojeździe znajdowała się także pasażerka. Na szczęście żadna z osób zarówno znajdujących się w pojeździe, jak i w budynku, nie odniosła obrażeń" - informuje śląska policja.

Mężczyzna był trzeźwy. 87-latek został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych, otrzymał osiem punktów karnych oraz został dodatkowo skierowany na badania lekarskie.

Opracowała Svitlana Kucherenko /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Śląska policja

Bytomwojewództwo śląskie
