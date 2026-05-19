Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Tragedia na pasach. Nie żyje kobieta

|
Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Potrącenie pieszej na pasach
Źródło wideo: KMP Chełm
Źródło zdj. gł.: KPP w Będzinie
Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie (woj. śląskie). 75-letni kierowca nie ustąpił pierwszeństwa 74-latce. Życia kobiety niestety nie udało się uratować.

Do wypadku doszło we wtorek na przejściu dla pieszych na ulicy Małobądzkiej w Będzinie.

"75-letni kierujący pojazdem Citroen nie ustąpił pierwszeństwa 74-letniej kobiecie, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej kobiety niestety nie udało się uratować" - podała Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Źródło zdjęcia: KPP w Będzinie

Kierującemu zatrzymano prawo jazdy, był trzeźwy.

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie
Źródło zdjęcia: KPP w Będzinie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Każde ukąszenie może się skończyć chorobą. "Musimy być czujni"
Wywiad medyczny
Kalisz, 25.05.2025. Polak Michał Soczyński (L) i Cristian Lopez (P) z Kuby w pojedynku kategorii do 92.7 kg podczas gali bokserskiej KnockOut Boxing Night 39 w Kaliszu
Ciosy "jak na egzekucji". Czekały kwiaty, a była msza w intencji Michała 
Tomasz Wiśniowski
Menopauzalne wypadanie włosów
Co na menopauzalne wypadanie włosów? Nie szampony, suplementy i witaminowe koktajle
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
BędzinWypadekPolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Żołnierze amerykańscy
Wiadomo, co usłyszał Kosiniak-Kamysz od szefa Pentagonu
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
"Przełomowy uścisk dłoni". A naprawdę?
"Znak poddania się Chinom"? Tak to wygląda
KONKRET24
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Zwrot na rynku złota. "Najgorszy możliwy czynnik"
Paulina Karpińska
prostata shutterstock_2321688761
Jedna kropla może być pierwszym sygnałem raka. Często to jedyny objaw
Zdrowie
Rower wodny wywrócił się na jeziorze Juksty
Wypadek na jeziorze. Odnaleziono ciało mężczyzny
Mazury
warszawa samochody auta ulica
Nowa marka aut na polskich drogach? "To może być impuls"
Łukasz Figielski
Utrudnienia na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ
Akcja służb na trasie S7. Na jezdni leżał człowiek
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty i Kamil Wnuk
Do posła podchodzi marszałek. "Ty masz jakieś problemy ze mną?"
W KULUARACH
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Donald Trump
Wyborcy ocenili Trumpa. Takiego wyniku jeszcze nie było
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Rezygnacja po finale Eurowizji. W tle głosy na Polskę
pap_20250808_0AT (1)
Poseł KO otwarcie o swojej chorobie. "To nie jest kwestia słabości"
Zdrowie
dron-2
Drony nad Polską. Wojsko uspokaja
Lublin
Peter Magyar w Krakowie
"Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom"
RELACJA
John Travolta, 79. edycja Festiwalu Filmowego w Cannes
Zaskakujący wygląd Johna Travolty. Zdradził powód
Kultura i styl
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
W środę zaplanowano zgromadzenia i przemarsze w centrum
W środę manifestacja w centrum Warszawy. Utrudnienia i objazdy
WARSZAWA
Pobicie zarejestrowała kamera monitoringu
Młodzi pseudokibice pobili dwóch mężczyzn w galerii handlowej. Nagranie
Katowice
Zbigniew Ziobro
Media: wiadomo, z jakiego kraju Ziobro wyleciał do USA
Polska
Rumuński myśliwiec F-16
Alarm na Łotwie, dron zestrzelony nad Estonią
Świat
Pawilon handlowy w alei "Solidarności" zostanie rozebrany
Obskurny pawilon zniknie. Ma być zieleń i nawiązanie do historii
Dariusz Gałązka
Amerykanie "wrzucili chińskie prezenty do kosza"? Zdjęcie tego nie pokazuje
Amerykanie "wyrzucili chińskie prezenty"? Nie tu
Zuzanna Karczewska
Kolejne odkrycie na terenie Pałacu Brühla - róża wiatrów
"Najciekawsze, najbardziej tajemnicze znalezisko"
WARSZAWA
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Żołnierze USA w Polsce
Kongresmen o "obrzydliwej" decyzji. W Polsce to kolejny zapalnik konfliktu
FAKTY
Utrudnienia w kursowaniu pociągów WKD
Kolizja auta i koparki torowej. WKD wstrzymała ruch pociągów
WARSZAWA
Donald Trump
Eksperci: Trump musi to zrobić, by obniżyć ceny paliw
BIZNES
Włodzimierz Czarzasty
Zakaz Czarzastego i niemal 500 litrów alkoholu w Sejmie. Co dalej?
Patryk Michalski
Lech Wałęsa odznaczony Europejskim Orderem Zasługi
Wałęsa odebrał ważne odznaczenie. Mówił o Rosji
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica