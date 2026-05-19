Katowice Tragedia na pasach. Nie żyje kobieta Oprac. Michał Malinowski |

Potrącenie pieszej na pasach Źródło wideo: KMP Chełm Źródło zdj. gł.: KPP w Będzinie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło we wtorek na przejściu dla pieszych na ulicy Małobądzkiej w Będzinie.

"75-letni kierujący pojazdem Citroen nie ustąpił pierwszeństwa 74-letniej kobiecie, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej kobiety niestety nie udało się uratować" - podała Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie Źródło zdjęcia: KPP w Będzinie

Kierującemu zatrzymano prawo jazdy, był trzeźwy.

Śmiertelny wypadek na przejściu dla pieszych w Będzinie Źródło zdjęcia: KPP w Będzinie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.