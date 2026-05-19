Tragedia na pasach. Nie żyje kobieta
Do wypadku doszło we wtorek na przejściu dla pieszych na ulicy Małobądzkiej w Będzinie.
"75-letni kierujący pojazdem Citroen nie ustąpił pierwszeństwa 74-letniej kobiecie, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Pomimo prowadzonej akcji reanimacyjnej kobiety niestety nie udało się uratować" - podała Komenda Powiatowa Policji w Będzinie.
Kierującemu zatrzymano prawo jazdy, był trzeźwy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
