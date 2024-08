Zbrodnia w Borowcach. "Osądził rodzinę, osądził siebie"

10 lipca 2021 roku we wsi Borowce dochodzi do makabrycznej zbrodni. Giną trzy osoby - małżeństwo i ich starszy syn. Młodszemu udaje się uciec. Poszukiwanym za potrójne morderstwo jest Jacek Jaworek - brat zamordowanego mężczyzny. Trzy lata po tych wydarzeniach odkryte zostaje ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy - zaledwie pięć kilometrów od miejsca popełnienia przez niego zbrodni. Im więcej poznajemy szczegółów tej sprawy, tym więcej rodzi się pytań: jak to możliwe, że Jaworka nie udało się przez trzy lata znaleźć i zatrzymać, co popchnęło go do samobójstwa? Jerzy Korczyński ze swoimi rozmówcami analizuje działania policji w pierwszych godzinach po morderstwie i ucieczce sprawcy, a także to, co działo się w sprawie aż do 20 lipca 2024 roku. - Oczywiście, że jestem wkurzony, chciałem go zatrzymać - mówi wprost oficer operacyjny KWP Katowice.

Rozmowa Jerzego Korczyńskiego z prokurator Edytą Kubską o śmierci Jacka Jaworka.