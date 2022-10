Świadek koronny i licencja na bezkarność

To była jedna z największych afer ostatnich lat. W funduszach W Investments, które okazały się piramidą finansową, klienci stracili ponad 400 milionów złotych. Przełomem w prowadzonym śledztwie miały okazać się zeznania Michała K., który stał się pierwszym w Polsce świadkiem koronnym w sprawie gospodarczej. Wokół świadka szybko jednak zaczęły narastać wątpliwości. Czy Michał K. jest naprawdę skruszonym przestępcą, czy tylko prowadzi zręczną grę, aby zachować swój majątek i uniknąć odpowiedzialności? Reporter "Superwizjera" Łukasz Frątczak w wielomiesięcznym śledztwie prześwietlił metody jego działania, zrobił to, co powinna zrobić prokuratura na samym początku sprawy.