Skala kalifornijskich pożarów zaskoczyła wszystkich - mieszkańców, lokalne władze i świat, który obserwował tę katastrofę na żywo na ekranach swoich telewizorów. Spłonęło 14 tysięcy zabudowań, w większości domów, w których mieszkało 150 tysięcy osób. Pożary poprzedziła ekstremalna susza. Przez 3 miesiące spadły zaledwie 4 milimetry deszczu. Do tego gorący suchy wiatr, nawet o sile huraganu. Agata Szafraniuk, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, w programie "Rozmowy o końcu świata" wskazała, że kryzysowi klimatycznemu nie pomoże decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Porozumienia Paryskiego. - To jest skrajnie nieodpowiedzialna i bardzo niebezpieczna decyzja. USA zaraz po Chinach, są jednym z największych emitentów dwutlenku węgla na świecie. Mają prawny i moralny obowiązek nie tylko osłabiać, ale też walczyć z globalnym ociepleniem. Jeżeli ta walka wyhamuje, to skutki będą nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale też dla nas - Europy i całego świata - wyjaśniła. Olga Wdowiczak, specjalistka ds. zdrowia środowiskowego w Health & Environment Alliance, podała, że niektórzy badacze określili mniej więcej, ile dodatkowych ton emisji dwutlenku węgla mogą Stany Zjednoczone wyemitować do 2030 roku. - To jest około 2-4 miliardów dodatkowych ton dwutlenku węgla. Jeżeli taka polityka będzie tylko do 2030 roku, wtedy naukowcy szacują, że ocieplenie klimatu może być mniejsze niż 10 stopni - tłumaczyła.