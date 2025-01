"W Los Angeles nie mieszkają tylko bogate gwiazdy, proszę nie wyzbywać się empatii"

Apokaliptyczne sceny rozgrywają się w hrabstwie Los Angeles, gdzie pożary spowodowały katastrofalne szkody i zmusiły dziesiątki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Marcin Wrona, będący w centrum wydarzeń w programie "Rozmowy na szczycie" wskazał, że w sprawie pojawiają się również wątki polityczne. - Słyszymy o tym, że w hydrantach strażacy nie mieli ciśnienia. W mediach społecznościowych pojawia się informacja, że władze Los Angeles obcięły środki na straż pożarną, a strażacy nie byli dostatecznie wyposażeni. Do tego oliwy do ognia dolewa Donald Trump, który mówi, że to jest wina gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma - wymienił. Korespondent "Faktów" TVN odniósł się także do komentarzy sugerujących, że tragedia dotknęła tylko bogatych ludzi. Zaapelował, by nie wyzbywać się empatii, ponieważ w pożarze również mniej zamożni mieszkańcy stracili wszystko. - W obliczu kataklizmu powinny milknąć wszystkie podziały, ale wydaje się, że nie milkną. (...) Mam wrażenie, że bezustannie żyjemy w kaskadzie katastrof, w tym także naturalnych. Globalna wioska nadal nam nie uzmysławia, że człowiek jest częścią organizmu przyrodniczego, niezależnie od tego, czy katastrofa jest zawiniona przez człowieka - zauważył Jacek Stawiski. W programie dziennikarze odnieśli się także do roszczeń Donalda Trumpa wobec Grenlandii.

