Proponuje, by Ukraina oddała część terytorium Rosji. "Jestem zaskoczony tymi słowami"

Prezydent Ukrainy skrytykował byłego szefa amerykańskiej dyplomacji Henry'ego Kissingera, który powiedział na forum w Davos, że Ukraina, jeśli chce osiągnąć pokój, powinna oddać Rosji część swojego terytorium. Coraz więcej dyskutuje się w świecie o ewentualnych warunkach zakończenia konfliktu. Jak można te dyskusje oceniać? O to między innymi pytał swojego gościa Jacek Stawiski w programie "Horyzont". - Niewątpliwie wyraźna była różnica podejścia Stanów Zjednoczonych i głównych państw europejskich do tego konfliktu - zwrócił uwagę Marek Ostrowski. Zaznaczył, że "Stany Zjednoczone wyraźnie mówiły, że właściwie ich celem jest maksymalne wykrwawienie Rosji, tak, żeby była słaba zarówno militarnie jak i gospodarczo". - W Europie mówiono raczej, że trzeba przede wszystkim doprowadzić do położenia kresu wojnie, ratować Ukrainę, zarówno jej istnienia ludzkie, jak i majątek - powiedział. Według Wojciecha Lorenza nie ulega wątpliwości, że intelektualnie i politycznie głównym wyzwaniem jest mobilizowanie Zachodu, by przekonać opinię publiczną, że jest sens wspierać Ukrainę.