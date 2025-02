Collegium kolegów

Miejscy urzędnicy, radni, pracownicy komunalnych spółek, a nawet profesorowie publicznych uczelni - łącznie kilkadziesiąt prominentnych osób we Wrocławiu posiada dyplomy studiów MBA Collegium Humanum. Najsłynniejszym z nich jest prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura postawiła w związku z tym zarzuty. Prezydent nie przyznaje się do winy i twierdzi, że dyplom zdobył legalnie. Skąd taka popularność tej uczelni akurat we Wrocławiu? Czy tylko dlatego, że była tam jedna z jej 12 filii? Czy może dlatego, że dyplom MBA dawał możliwość zajmowania intratnych stanowisk w radach nadzorczych miejskich spółek? Na te pytania spróbował odpowiedzieć reporter "Czarno na białym" Łukasz Karusta.