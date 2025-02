Ale to już było

Młody, przystojny, znający języki obce – to wymarzone cechy kandydata na prezydenta, o których wspominał Jarosław Kaczyński. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że PiS, stawiając na Karola Nawrockiego, powtarza polityczny manewr, który z powodzeniem prezes Kaczyński zastosował 10 lat temu, ogłaszając start Andrzeja Dudy. Reporter "Czarno na białym" Artur Zakrzewski przypomni, jak wyglądała inauguracja i początki kampanii wyborczej obecnego prezydenta. Jakie ma cechy wspólne, a co odróżnia go od prezesa IPN. I dlaczego szef PiS tak konsekwentnie w wyścigu o najwyższy urząd w Polsce, wystawia ludzi z drugiego szeregu?