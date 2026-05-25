Zostali bez pomocy, a najbardziej jej potrzebują. Trwa zbiórka

Trwa zbiórka pieniędzy na pomoc Ukraińcom, którzy utracili prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce. - Ludzie są wyrzucani z DPS-ów, lądują w noclegowniach czy w przytułkach dla osób bezdomnych - mówi Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press i współorganizator inicjatywy. Więcej w materiale "Faktów" TVN autorstwa Renaty Kijowskiej.

DOŁĄCZ DO ZBIÓRKI "POMÓŻMY UKRAIŃCOM"

W marcu tego roku w życie weszła ustawa wygaszająca pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych dla niepracujących Ukraińców. Bez pomocy zostali emeryci, osoby chore, z niepełnosprawnością i ich opiekunowie, a także samotne matki. Z aktywnością zawodową powiązano także wypłatę świadczenia 800 plus.

Tymczasem to często niepracujący Ukraińcy są tymi, którzy opieki medycznej potrzebują najbardziej. W związku z tym w serwisie Pomagam.pl trwa zbiórka "Pomóżmy Ukraińcom" założona przez Fundację Polskie Forum Migracyjne oraz OKO.press.

"Za chwilę będzie jeszcze gorzej"

Ustawa wygaszająca pomoc Ukraińcom nie pozwala również zdrowym dzieciom mieszkać w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Ich chorzy rodzice, którym wolno zostać, muszą albo za dziecko zapłacić, albo się wynieść.

W podobnej sytuacji są babcie, które uciekały z wnukami przed wojną. - Ludzie są wyrzucani z DPS-ów, lądują w noclegowniach czy w przytułkach dla osób bezdomnych. Za chwilę będzie jeszcze gorzej w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, tak jakby ktoś sadystycznie wymyślił: od 1 lipca nie będą tam mogły przebywać nieodpłatnie dzieci powyżej roku - mówi Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO.press i współorganizator zbiórki.

Jak zwraca uwagę Milena Kloczkowska ze Stowarzyszenia "Homo Faber" i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, "statystyki wstępne wskazują na to, że około połowa mieszkańców OZZ-ów w całym kraju to dzieci, czyli będzie to prawdopodobnie około 6 tysięcy dzieci".

UkrainaWojna w UkrainiePomoc dla UkrainyKonflikt na UkrainieUkraina w kryzysie
