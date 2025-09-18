Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Na Helu powstaje kompleks hotelowy. Zostanie w tym celu wyciętych kilkaset drzew

|
Hel
Na Helu powstaje kompleks hotelowy. Zostanie w tym celu wyciętych kilkaset drzew
Źródło: Dominika Ziółkowska/Fakty TVN
Ten kompleks hotelowy ma się nazywać Hel Happiness. W jednym z najbardziej niezwykłych i najpiękniejszych miejsc w Polsce ma powstać ogromny obiekt, wysoki na 18 metrów, a żeby powstał, to na obszarze chronionym trzeba wyciąć 400 drzew. Kto się na to zgodził, a kto teraz walczy, żeby to zatrzymać?

To umowny początek Polski. Cypel Helski jest nie tylko perełką turystyczną, ale też ważnym obszarem przyrodniczym. Już niedługo ten krajobraz może się zmienić. Na cyplu ma powstać kompleks hotelowy Hel Happiness.

- Wellness, spa, apartamenty, pokoje hotelowe w sumie na mniej więcej tysiąc osób - wymienia Tomasz Patora, reporter programu "Uwaga!" TVN.

ZOBACZ WIĘCEJ: Jak wkrótce będzie wyglądał Hel? "W tym mieście rządzi chciwość" - reportaż programu "Uwaga!" TVN

Powierzchnia tej inwestycji to 10 tysięcy metrów kwadratowych, budynki wysokie na 18 metrów i parkingi dla ponad 200 samochodów. Żeby postawić te obiekty, trzeba wyciąć drzewa. Ponad 400 drzew.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
Wycinka drzew przy ulicy Lema w Krakowie
Odwet miasta po nielegalnej wycince. "To ostrzeżenie"
Bartłomiej Plewnia
Las w Amazonii, Brazylia
ONZ bije na alarm w sprawie utrzymywania się współczesnego niewolnictwa
Świat

Petycja do premiera o wstrzymanie budowy

Inwestor uzyskał wszystkie wymagane prawem pozwolenia i może zacząć budowę. - Goni nas termin 15 października. Wtedy kończy się okres lękowy ptaków i wtedy inwestor będzie mógł ciąć drzewa, rżnąć - mówi Małgorzata Ostaszewska, mieszkanka Helu.

Pod petycją do premiera o zatrzymanie tej inwestycji podpisało się ponad 6 tysięcy osób. "Ta inwestycja może zapoczątkować katastrofę krajobrazową i ekologiczną w jednym z najbardziej unikatowych miejsc z polskiego wybrzeża" - czytamy.

Miejsce budowy to teren Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszar chroniony Natura 2000, a jednocześnie działka bez planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja, jak usłyszał Tomasz Patora z "Uwagi!" TVN, jest prowadzona bez konsultacji społecznych.

- Czegoś takiego jak formalne konsultacje społeczne nie było. Natomiast decyzja środowiskowa była wydawana zgodnie z przepisami - powiedział Jarosław Pałkowski, zastępca burmistrza Helu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Źródliska w Puszczy Bydgoskiej
"To nie jest tylko krytykowanie". Wielka kłótnia o budowę ekspresówki
Michał Malinowski
Klon znany z filmu o Robin Hoodzie został ścięty przez dwóch mężczyzn
Ścięli drzewo znane z "Robin Hooda". Idą do więzienia
METEO
Naukowcy podają, że w 2017 roku wycięto około 200 tysięcy metrów sześciennych drzew
Jest plan ochrony Puszczy Białowieskiej do 2050 roku, ruszają konsultacje 
Białystok

Urzędnicy nie widzą problemu, co innego mówią ekolodzy

Decyzja środowiskowa mówi o tym, że inwestycja nie wpłynie znacząco na degradację tego terenu.

- Dopóki nie przekroczymy tej wartości 1 procenta w kontekście całego siedliska będącego przedmiotem ochrony, to nie możemy mówić o znaczącym oddziaływaniu - przekazał Jakub Kięczkowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Mimo pozytywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, burmistrz Helu mógł zablokować inwestycję, nie wydając decyzji o warunkach zabudowy. Jak mówi, powstanie kompleksu jest w interesie miasta.

- Jeżeli nie będzie obiektów całorocznych, przynajmniej jednego takiego obiektu, to miasto nie będzie się mogło dynamicznie rozwijać - powiedział Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu.

Inwestor po wycince został zobowiązany do nasadzeń zastępczych takiej samej liczby drzew.

- Tej straty nigdy nie zrekompensujemy za naszego życia. (...) Żeby takie drzewo urosło i zaczęło dokładnie te same "usługi" świadczyć, potrzebujemy te kilkadziesiąt bądź kilkaset lat - powiedziała Sabina Lubaczewska, ekolożka.

Dużo szybciej powstanie Hel Happiness.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
wladyslawowo morze baltyk wakcje S shutterstock_1633007269
Zbadali wodę w popularnym kurorcie. "Zagrożenie życia i zdrowia"
Trójmiasto
W morzu utonęła 69-letnia kobieta
69-latkę "wciągnął prąd wsteczny". Kilkadziesiąt kąpielisk zamkniętych przez wysokie fale
Trójmiasto

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Udostępnij:
TAGI:
Pomorzewojewództwo pomorskieturystykaochrona przyrodyochrona środowiskaEkologia
Dominika Ziółkowska
Dominika Ziółkowska
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi - lokalizacja
Silne trzęsienie ziemi u wybrzeży Rosji. Ryzyko tsunami
METEO
imageTitle
Świątek zagra o półfinał w Seulu. Wiadomo, kiedy mecz
EUROSPORT
imageTitle
Monaco zdeklasowane w Brugii. Bayer uratował remis
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Oferta dla Niemców "położona na stole". "Dajemy propozycję, jak wyjść z twarzą"
Polska
imageTitle
Barcelona zaczyna sezon Ligi Mistrzów. Lewandowski w akcji
EUROSPORT
Sonda Hayabusa2
Jest mniejsza, niż sądzono. Ta planetoida zaskoczyła naukowców
METEO
imageTitle
Industria zderzyła się ze ścianą. Bolesna porażka w Lizbonie
EUROSPORT
Warszawa. Zmiany w ruchu
Rusza przebudowa skrzyżowania przy wolskim ratuszu. Tydzień bez tramwajów
WARSZAWA
FPF
Notatka w sprawie domu w Wyrykach. Wiceszef MON: tu nie ma żadnych wątpliwości
Polska
Zbigniew Bogucki
Spór o uprawienia Cenckiewicza. "Uznajemy, że ma dostęp"
Polska
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer
"Cóż za dzień! 250 miliardów funtów przepłynęło w obie strony przez Atlantyk"
BIZNES
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Woda w tej gminie nie nadaje się do picia. Komunikat sanepidu
Trójmiasto
Bransoletka
Bransoletka faraona zniknęła z muzeum. Już wiadomo, co się z nią stało
METEO
Tak jest
"Czuję się zażenowany, że wypowiadam te słowa"
Polska
imageTitle
Na ten powrót Jose Mourinho czekał ćwierć wieku
EUROSPORT
Płot wzdłuż polsko-białoruskiej granicy
W Europie ma powstać "mur dronowy"
Świat
imageTitle
Przez Bałtyk na desce windsurfingowej. Polak z rekordem Guinessa
EUROSPORT
25-letnia matka dziecka usłyszała zarzuty
Niemowlę z obrażeniami w szpitalu, medycy zaalarmowali policję
Poznań
pociąg towarowy indie kolej skłąd wagony tory railway train shutterstock_2424301077
Zamknięte przejścia, zablokowane transporty. "Z wielką chęcią przyjmą towary"
BIZNES
Szczątki drona znalezione na plaży w Łotwie
Szczątki rosyjskiego drona na łotewskiej plaży
Świat
imageTitle
Faworyt gospodarzy najszybszy na finiszu. Majka w peletonie
EUROSPORT
Noc miejscami będzie mglista
W nocy pojawią się mgły
METEO
Bankiet na zamku Windsor
Kto siedział obok kogo na bankiecie dla Trumpów? Nie obyło się bez "zaskoczenia"
Świat
Karol Nawrocki Friedrich Merz
Od "reparacji" do "zadośćuczynienia". To jednak nie to samo
KONKRET24
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
WARSZAWA
imageTitle
Snookerzyści rozpieszczają jak nigdy. Carter dołożył cegiełkę do rekordu?
EUROSPORT
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Pilotaż zamiast zakazu sprzedaży alkoholu, awantura i rezygnacja wiceprezydenta
WARSZAWA
Utrudnienia potrwają kilka godzin
Dwie osoby zginęły, trzy trafiły do szpitala. Tragiczny wypadek na Śląsku
Katowice
Zmiany klimatu, topnienie lodowców
Obieg wody na świecie staje się chaotyczny
METEO
Donald Trump
"Brak talentu". Trump komentuje "świetną wiadomości dla Ameryki"
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica