Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Potrzebują 17 milionów złotych. Terapia genowa to dla Leona jedyna nadzieja

|
Leon
Potrzebują 17 milionów złotych. Terapia genowa to dla Leona jedyna nadzieja
Źródło: Katarzyna Czupryńska-Chabros/Fakty po Południu TVN24
Sprawa jest pilna, bo choroba Duchenne'a, na którą cierpi chłopiec, szybko postępuje. Wszystkie jego mięśnie słabną. Leon potrzebuje terapii genowej w klinice w Bostonie - za wszystko trzeba zapłacić około 17 milionów złotych.

Chcieliby, żeby ich syn mógł biegać i cieszyć się życiem, ale wiedzą, że czasu mają coraz mniej. Dlatego w walce z podstępnym przeciwnikiem wołają o pomoc. - To jest choroba postępująca - podkreśla Marlena Słomka, mama Leona.

Zbiórka na rzecz Leona jest prowadzona na platformie Siepomaga.pl

Sześciolatek zmaga się z dystrofią mięśniową Duchenne'a. - To ciężka genetyczna choroba, która osłabia wszystkie mięśnie po kolei. Najpierw chłopcy tracą możliwość chodzenia, siadają na wózek. Później jest respirator, a na końcu wysiada serce - opisuje Ewa Porada z Fundacji Siepomaga.

Ich dzieci cierpią na rzadką chorobę genetyczną. Pomocy szukali w Sejmie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ich dzieci cierpią na rzadką chorobę genetyczną. Pomocy szukali w Sejmie

Katarzyna Górniak

Z Leonem jest coraz gorzej

Choroba dotyka niemal wyłącznie chłopców. U Leona już widać jej postęp. - Ma problem z ubieraniem, nawet chociażby założeniem koszulki. On potrzebuje naszej pomocy. Ma problem z chodzeniem po schodach. Jest coraz ciężej. Nie pobiegnie za chłopcami tak samo, bo nie może. Bardzo szybko się męczy - wymienia mama Leona.

- Rzeczy, które robił jeszcze rok temu, półtora roku temu, teraz przychodzi mu już coraz ciężej robić. Każda choroba jest dla niego zagrożeniem, bo następuje zapalenie mięśni - mówi Krzysztof Słomka, tata Leona.

Dramatyczną diagnozę bliscy chłopca usłyszeli w czerwcu ubiegłego roku. Od tego momentu walkę o jak najdłuższe zachowanie jego sprawności toczy cała rodzina. Po przedszkolu, zamiast zabawy, jest rehabilitacja. Zresztą i zabawa jest okazją do ćwiczeń.

- To jest jednak sześcioletnie dziecko, które musi wykonywać ogrom pracy w swoim codziennym dniu - zauważa Igor Słomka, brat Leona. - Dostaje sterydy, aby wzmocnić organizm, żeby nie było żadnych zapalnych stanów - informuje mama chłopca. Na tę chwilę dostępne jest tylko takie leczenie, innego refundowanego w Polsce nie ma.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W leczeniu wielu nowotworów nastąpił ogromny postęp. Ale glejak wielopostaciowy wciąż źle rokuje
Bariera krew-mózg i granice trudne do wyznaczenia. W glejakach wciąż czekamy na przełom
Zuzanna Kuffel
MIROSŁAW ZĄBEK PLĄSAWICA
Przełom w leczeniu choroby Huntingtona? Do tej pory nie było skutecznej terapii
Zdrowie
Choroba Alzheimera
Nowa terapia dla chorych na Alzheimera. Wkrótce badania w Polsce
Agnieszka Pióro

Jedyną nadzieją jest terapia genowa w USA

Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków dwa lata temu dała nadzieję dzieciom z dystrofią i ich bliskim. Zatwierdziła pierwszą terapię genową hamującą rozwój choroby.

- Na podstawie badań odbywa się wstępna kwalifikacja. Na podstawie tej kwalifikacji klinika wystawia kosztorys - przybliża Ewa Porada. - Na początku, jak usłyszeliśmy tę kwotę, to tak nas troszeczkę ścięło z nóg - przyznaje tata Leona.

Za terapię genową podawaną w klinice w Bostonie oraz przelot i pobyt w Stanach, a także za rehabilitację, trzeba zapłacić około 17 milionów złotych. - My musimy prosić ludzi po prostu. Inaczej nie damy rady. To jest jedyny nasz ratunek - mówi mama Leona.

Chłopca wspierają znani i lubiani: raper Peja i aktorka Weronika Książkiewicz, aktorka i reżyserka Małgorzata Potocka, aktor i stand-uper Rafał Rutkowski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziecko
Długie kolejki do specjalistów dziecięcych. Ekspert tłumaczy
Piotr Wójcik
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Prosimy o pomoc dla małych chłopców". Zbierają pieniądze dla rodziny pilota F-16
Polska
Aleksandra
Choroba codziennie odbiera sprawność 5-letniej Oli. "Muszę krzyczeć głośniej"
Polska
OGLĄDAJ: Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc
pc

Lekarz: ja muszę odmawiać przyjęcia na SOR, bo nie mam miejsc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZdrowieUSAInternet
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Czytaj także:
ławka krzesło szkoła edukacja shutterstock_227691079
Za zimno w szkołach. Przechodzą na naukę zdalną
Kielce
imageTitle
Skład Polski na mecz z Nową Zelandią
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban gratuluje węgierskiemu nobliście. Swojemu krytykowi
Świat
Jak głosowała Warszawa?
"Pogrozili nam palcem i teraz patrzą". Pokłosie decyzji agencji
BIZNES
Donald Tusk
Wicepremier dla Polski 2050? "Jedno zdanie" od Tuska
Polska
Rafineria koncernu Gazprom Nieft w Moskwie
Kryzys paliwowy w Rosji. "Każdy kolejny cios będzie bardziej bolesny"
Tatiana Serwetnyk
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
W piątek otwarcie nowego parku. "Pierwsze takie miejsce w Warszawie"
WARSZAWA
Tomasz Terlikowski
"Dwie strony". Nowy, autorski program w TVN24
Polska
Interwencja strażaków w szkole podstawowej na Mokotowie (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje mężczyzna wciągnięty przez maszynę rolniczą
Szczecin
Husamettin Dogan podczas rozprawy
Jako jedyny odwołał się od wyroku. Dostał wyższą karę
Świat
Profesor Andrzej Nowak na spotkaniu z politykami AfD
Doradca Nawrockiego obok AfD. Co na to prezes?
Tomasz Pupiec
Cebula
Dlaczego płaczemy przy krojeniu cebuli?
METEO
imageTitle
Polak ostro atakowany przed wielką walką. "Czeka cię śmierć"
EUROSPORT
imageTitle
Godzina i zadanie wykonane. Gauff ostatnią ćwierćfinalistką
EUROSPORT
Donald Tusk
Mocny apel do premiera. "Branża jest na krawędzi upadłości"
BIZNES
imageTitle
Sensacja była o krok. Baranowski mocno postraszył faworyta
EUROSPORT
Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter uchwyciła trzy wiry pyłowe przemieszczające się po powierzchni Marsa 8 listopada 2021 roku
Na Ziemi są niegroźne, na Marsie mogą zakłócić eksplorację
METEO
sikorski incydent
Incydent w czasie przemówienia Sikorskiego. Kobieta wyprowadzona z sali
Polska
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Wściekły Żak opuścił salę rozpraw. Jego koledzy będą mogli wyjść na wolność
WARSZAWA
Rzym. Przejście Kommodusa w Koloseum
W Koloseum otwarto tajny tunel cesarski
Ciekawostki
imageTitle
Debiut jak ze snów. Kapitanka kadry podbiła Turcję
EUROSPORT
30 min
pc
"Jest na co się wkurzać". Jak stereotypy krzywdzą dziewczynki?
Kobiecy Punkt Widzenia
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Woda nie nadaje się do spożycia. Alert RCB
Szczecin
Karol Nawrocki - Paweł Szefernaker - Zbigniew Bogucki
"Nie ma mocy, by zmusić prezydenta". Kancelaria Nawrockiego "o tym, co mówi Żurek"
Polska
shutterstock_2401785327
List do premierów i ministrów. To "niemal gwarantuje porażkę"
BIZNES
Franciszek Sterczewski
Popłynął z flotyllą do Gazy. Ukarany za nieobecność
Polska
Zakaz mammografii w Szwajcarii? To niebezpieczny fake news
Chcemy uniknąć raka, a nie zgłaszamy się na badania. Z czego to wynika?
Zdrowie
Księżna Kate
Jej dzieci nie używają smartfonów. Księżna Kate wyjaśnia dlaczego
Świat
imageTitle
Włoskie gwiazdy zawieszone. Za kradzież na lotnisku
EUROSPORT
Sejm
Najnowszy sondaż partyjny
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica