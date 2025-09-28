Logo strona główna
Fakty

W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu

|
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
W Puszczy Goleniowskiej po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu
Źródło: Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24
To jesienny sport narodowy - grzybobranie. Każdy grzybiarz ma swój patent i ulubione "sprawdzone miejsca", a rocznie Polacy zbierają ponad 100 tysięcy ton grzybów o wartości ponad 700 milionów złotych. Sezon trwa, a w Puszczy Goleniowskiej już po raz 25. odbyły się zawody w grzybobraniu.

Ruszyli do lasu całymi rodzinami, bo im więcej osób w drużynie, tym większa szansa na wygraną. Wielkie grzybobranie na terenie Puszczy Goleniowskiej w Zachodniopomorskiem odbyło się po raz 25. W tym roku rywalizowało ze sobą ponad 60 drużyn. W sumie w zawodach wzięło udział prawie 200 osób.

- Naprawdę przekrój jest pełen. Od małych dzieci na rękach do osób już w podeszłym wieku. Wszyscy chcą korzystać z lasu i wszyscy chcą zbierać grzyby - powiedział Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski z Nadleśnictwa Kliniska Wielkie.

Do koszyka w ramach zawodów mogły trafić konkretne gatunki grzybów, czyli borowik szlachetny, koźlarz, podgrzybek, pieprznik jadalny czy maślak. Na zebranie takich okazów uczestnicy mieli trzy godziny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Poszukiwania mężczyzny, który zgubił się podczas grzybobrania
Zgubił się podczas grzybobrania, mówi tylko po włosku
WARSZAWA
Kurka z mutacją "rosecomb"
"Jedna na milion". Rzadkie znalezisko w lesie
METEO
shutterstock_2512662589
Nawet 5 tysięcy złotych kary za zbieranie grzybów
BIZNES

W tym roku sezon na grzyby zaczął się wcześnie

To nie tylko zawody, ale przede wszystkim edukacja i propagowanie właściwych zachowań w lesie od najmłodszych lat. - Uczcie innych, że trzeba zabierać ze sobą śmieci z powrotem, bo nie ma w lesie koszy na śmieci. Te butelki z napojami na początku ważą wiele, później opróżnione ważą już prawie nic - mówił uczestnikom Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski.

Grzybobranie to już polska tradycja. W tym roku z powodu deszczowego lata sezon zaczął się wyjątkowo wcześnie, bo już w sierpniu. Lasy Państwowe wyliczają, że prawie połowa Polaków zbiera grzyby. Rocznie znosimy z lasów nawet 100 tysięcy ton. Ich wartość rynkowa szacowana jest na 700 milionów złotych.

Dla porównania w Austrii czy w Niemczech są limity, a za zbyt duży zbiór można dostać mandat. - Najważniejszą informacją jest to, żeby zbierać takie grzyby, na których się znamy, które wiemy i jesteśmy pewni, że są bezpieczne i że są jadalne - podkreślił Ryszard Siarkiewicz-Hoszowski..

Jest ich coraz więcej, ale wciąż mamy szansę na uniknięcie masakry
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest ich coraz więcej, ale wciąż mamy szansę na uniknięcie masakry

Piotr Krysztofiak, Małgorzata Goślińska

Jeśli podejrzewamy zatrucie grzybem, należy reagować natychmiast

W polskich lasach jest ponad tysiąc gatunków grzybów, 200 z nich trujących. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2024 roku z powodu zatrucia grzybami zmarła jedna osoba, a 11 trafiło do szpitala.

- Im później pojawiają się objawy, tym gorzej, ponieważ grzyby bardzo poważnie trujące są grzybami o późnej symptomatologii. Po kilku, kilkunastu godzinach mogą pojawić się te objawy i jeśli są, nie odkładajmy decyzji zgłoszenia się do szpitala - przekazał toksykolog Eryk Matuszkiewicz.

To, co zebrali grzybiarze w Puszczy Goleniowskiej, było sprawdzone i ważone przez pracowników Nadleśnictwa Kliniska Wielkie, organizatora zawodów. Zwycięzcy uzbierali 16 kilogramów. W sumie wszyscy uczestnicy grzybobrania z lasu do domu wynieśli prawie pół tony grzybów.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Marta Kolbus
