Oglądaliśmy przygotowania do tego, co właśnie trwa na warszawskim Torwarze. Natalia Szroeder, Kayah, Dawid Kwiatkowski, Tomasz Organek i wielu innych artystów gra i śpiewa na prośbę tego człowieka: doktora Zygmunta Kalicińskiego. Lekarz w ten sposób zbiera pieniądze na wkłady do przewożenia pobranego serca.

- Tam jest taki wkład, który jest bardzo drogi, ale on jest niezbędny do tego, żeby przewieźć serce. To jest jednorazowy wkład - objaśnia dr Zygmunt Kaliciński, kardiochirurg i transplantolog z UCK WUM. - On kosztuje 250 tysięcy - dodaje.

Jedziemy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie i sprawdzamy. Obecnie nie mają ani jednej sztuki.

- Mamy samo urządzenie, które samo sobie ładnie stoi i ładnie wygląda. Niestety, ono nie będzie jeździło bez setów, które, niestety, trochę kosztują - tłumaczy Jakub Kościołek, koordynator mechanicznego wspomagania serca w UCK WUM.

- Tak naprawdę od stycznia nie mamy setów, więc pacjenci, którzy teoretycznie byliby dobrymi kandydatami do przeszczepienia serca (...), muszą czekać - tłumaczy Zuzanna Strząska-Kliś, koordynatorka mechanicznego wspomagania serca w UCK WUM.

Ministra zdrowia popiera inicjatywę

Czeka między innymi trzyletnia Agnieszka Ptaszek z Nowego Miasta nad Pilicą. - Nie można powiedzieć słowami tego, co czuję, no bo nie da się tego opisać. Boję się, że po prostu stracę swoje dziecko, że ona mi odejdzie, że serduszko nagle się zatrzyma - opisuje Lidia Ptaszek, matka Agnieszki.

Doktor Kaliciński właśnie dziś na Torwarze zbiera pieniądze także na uratowanie Agnieszki. Dlaczego kupna setów nie finansuje Ministerstwo Zdrowia? - Pan profesor Kuśmierczyk rozmawiał osobiście z panią ministrą i mamy obiecane, że ministerstwo to kupi - twierdzi dr Zygmunt Kaliciński.

Rząd jednak od dawna nie kupuje setów. Szpital mógł kupić ostatni wkład do maszyny dzięki charytatywnemu koncertowi Sanah. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała obecność na koncercie na Torwarze.