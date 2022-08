Pochwaliła się medalami, dostała falę wulgarnych komentarzy. "Pośladki i dwie nogi są jedynym, co mi pozostało?"

Utytułowana reprezentantka Włoch w pływaniu synchronicznym Linda Cerruti opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w charakterystycznej dla jej dyscypliny pozie z nogami w górze. Na nogach zaprezentowała swoje medale zdobyte na ostatnich mistrzostwach Europy. Jak jednak przyznała ze smutkiem, fotografia wywołała falę "niestosownych, wulgarnych i seksistowskich komentarzy". "Czy naprawdę pośladki oraz dwie nogi są jedynym, co mi pozostało, głównym tematem do dyskusji?" - pytała Włoszka w swoim kolejnym poście.

"Pośladki i dwie nogi"

"Dwa dni temu udostępniłam zdjęcie na plaży, na którą zawsze chodziłam, na której kultywowałam swoje pierwsze marzenia i która ma dla mnie również silną wartość symboliczną. Zdjęcie pokazuje mnie w artystycznej pozie, typowej dla mojego sportu, w rozkroku i do góry nogami, wraz z ośmioma medalami zdobytymi na najlepszych mistrzostwach Europy w mojej karierze. (…) Przyjaciel pokazał mi post, w którym jedna z gazet pokazała to zdjęcie. Byłam dosłownie zszokowana i zdegustowana setkami, a może i tysiącami, niestosownych, wulgarnych i seksistowskich komentarzy" - podkreśliła 28-letnia Linda Cerruti we wpisie, w którym odniosła się do zamieszczonego przez siebie w sieci zdjęcia.