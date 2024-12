"Turyści z piekła rodem". Najgorsze zachowania podróżujących w 2024

Czasem to ignorancja. Czasem to nazbyt intensywna wizyta w barze, a czasem sama odległość od domu i towarzyszące jej poczucie bezkarności wystarczą, by stać się turystą z piekła rodem - zauważa CNN Travel. W poniedziałek amerykański portal przedstawił przygotowany przez siebie przegląd najgorszych zachowań, jakich w tym roku dopuścili się podróżnicy z całego świata. Pogrupował je nawet w kategorie.

Najgorsze zachowania podróżujących 2024

Wśród niesfornych pasażerów linii lotniczych CNN Travel wymienia też mężczyznę, który ugryzł stewardessę All Nippon Airways, czy pasażera American Airlines, który w trakcie lotu usiłował otworzyć jedno z wyjść awaryjnych samolotu. Podobna próba zakończyła się dla podróżującego tymi samymi liniami skrępowaniem taśmą klejącą . Portal opisuje też przypadek pasażera China Southern Airlines, który postanowił wrzucić monety do silnika samolotu . Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie chęcią przyniesienia sobie i innym podróżującym szczęścia.

Amerykański portal wyróżnia też kategorię podróżujących, którzy poprzez nieprzemyślane działania w mediach społecznościowych uprzykrzają życie innym. Jako przykład CNN Travel opisuje turystów, którzy pomimo zakazu wchodzili na słynne "schody do nieba" na Hawajach i tym samym przyczynili się do ich demontażu - straty wyniosły 2,5 miliona dolarów. Portal zwraca również uwagę na osoby, przez zachowanie których czasowo zamknięty został "Portal" łączący Dublin i Nowy Jork. Instalacja, utworzona z zestawu ekranów i kamer, w czasie rzeczywistym pokazywała to, co dzieje się po obu stronach Atlantyku. O wstrzymaniu jej działania zadecydowano już po kilku dniach. Powodem była seria incydentów obejmujących obnażanie się czy odtwarzanie obraźliwych obrazów.