Facebook i Instagram mogą "uwolnić sutki". Obecne zasady uznane za niejasne

Sutki na Instagramie i Facebooku. Zalecenie rady

Opinia rady jest następstwem zamieszania wokół postów zamieszczonych w 2021 i 2022 roku na zarządzanym przez Metę Facebooku przez parę określającą się jako osoby transseksualne i niebinarne. Pozują tam one topless, ale ich sutki są zasłonięte. Post został jednak oznaczony przez innych użytkowników jako łamiący zasady platformy i poddany analizie sztucznej inteligencji. Ta usunęła go z serwisu. Przywrócono go po tym, jak para odwołała się od decyzji.

Meta ma 60 dni na ustosunkowanie się do zaleceń rady. Wydała już oświadczenie odnoszące się do nich. "Cały czas rozwijamy nasze polityki, by pomóc uczynić nasze platformy bezpieczniejszymi dla wszystkich" - napisano w nim. "Wiemy, że można zrobić więcej, by wesprzeć społeczność LGBTQ+, co oznacza pracę z ekspertami i organizacjami broniącymi LGBTQ+ w szerokim zakresie zagadnień i usprawnień produktu" - dodano.