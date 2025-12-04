Stany Zjednoczone łagodzą sankcje wobec rosyjskiego giganta naftowego

Logo TVN24
Ze świata

Administracja Stanów Zjednoczonych ogłosiła w czwartek, że zawiesza tymczasowo część sankcji wobec Łukoilu. Ma to umożliwić funkcjonowanie stacji paliwowych koncernu poza Rosją. Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Waszyngton umieścił dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami.

Jak napisano w komunikacie ministerstwa finansów USA, transakcje z udziałem stacji paliwowych Łukoila poza Rosją są dozwolone "w celu uniknięcia karania" ich klientów i dostawców, pod warunkiem że dochody nie są przekazywane do Rosji. To złagodzenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 roku.

Władimir Putin
Propozycje "absolutnie nie do przyjęcia". Ceny w górę po fiasku rozmów w Moskwie
Rynki
Steve Witkoff
"Szokujący" raport i kulisy rozmów USA z Rosją. "Churchill i Reagan przewracają się w grobach"
TVN24
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
"Nie ma już prawie żadnych szans na uniknięcie recesji"

Sankcje na Rosnieft i Łukoil

Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Stany Zjednoczone umieściły dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami.

Ogłoszone wówczas sankcje nie tylko odcinały oba koncerny od amerykańskich technologii, ale też narażały firmy prowadzące interesy z rosyjskimi gigantami na sankcje wtórne.

Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"
Trump podsumował rozmowy na Kremlu. "Do tanga trzeba dwojga"

TVN24

Spotkanie Putina z przedstawicielem Trumpa

Jak zauważa AFP, komunikat amerykańskiego ministerstwa finansów został wydany dwa dni po spotkaniu w Moskwie przywódcy Rosji Władimira Putina i wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'a Witkoffa. USA podejmują działania mające na celu wynegocjowanie zakończenia wojny w Ukrainie, ale europejscy sojusznicy Kijowa zarzucają administracji Trumpa nadmierne uleganie rosyjskim żądaniom.

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: Vladimir Tretyakov / Shutterstock.com

