Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Sąd podjął decyzję w sprawie aresztu
Ze świata

To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"

Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
Philip Hunt: odcięcie od rosyjskich paliw kopalnych zapewni Europie bezpieczeństwo
Źródło: TVN24 BiS
Tajwan, pomimo wspierania Ukrainy i sankcji wobec Moskwy, pozostaje największym importerem rosyjskiej benzyny surowej - podano w raporcie fińskiego think tanku CREA. Dodano, że w ten sposób Tajpej pośrednio finansuje machinę wojenną Rosji.

Benzyna surowa jest kluczowym składnikiem w produkcji chemikaliów niezbędnych w przemyśle półprzewodników, który stanowi podstawę tajwańskiej gospodarki.

Tajwan sprowadza benzynę z Rosji

"W pierwszej połowie 2025 r. Tajwan sprowadził z Rosji benzynę surową o wartości 1,3 mld dolarów. Import tego produktu na Tajwan wzrósł w tym okresie o 44 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2024 roku, a średni miesięczny import jest sześciokrotnie wyższy niż średnia z 2022 r." – czytamy w raporcie opracowanym przez CREA (Center for Research on Energy and Clean Air) we współpracy z konsorcjum europejskich, rosyjskich i tajwańskich organizacji pozarządowych. O raporcie napisał m.in. brytyjski dziennik "Guardian".

Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. Tajwan sprowadził z Rosji łącznie 6,8 mln ton benzyny surowej o wartości 4,9 mld dolarów, co stanowi 20 proc. całkowitego eksportu tego produktu z Rosji.

To "podważa wiarygodność Tajwanu"

Władze w Tajpej przyłączyły się do międzynarodowych sankcji wobec Rosji i wprowadziły kontrole eksportowe, aby uniemożliwić jej dostęp do zaawansowanego technologicznie sprzętu produkowanego na wyspie, ale nie nałożyły ograniczeń na zakup rosyjskich paliw kopalnych.

"Tajwan nie może ignorować ryzyka wynikającego z rosnącej zależności od rosyjskich paliw kopalnych" – oceniła współautorka raportu Hsin Hsuan Sun. Zależność ta - podkreśliła - "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach demokratycznych sojuszników".

Paulina Borowska
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
PEKIN – 6 października: Ludowy Bank Chin, 6 października 2019 r. w Pekinie, Chiny. Widok z przodu na Ludowy Bank Chin. shutterstock_2158703563
Ważna decyzja chińskiego banku centralnego

Chiny, Tajwan, Rosja

Stawia to Tajwan w trudnej sytuacji zwłaszcza w kontekście często przywoływanej analogii między rosyjską agresją na Ukrainę a zagrożeniem dla wyspy ze strony Chin. Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają interwencji zbrojnej w celu zdobycia wyspy.

Zależność energetyczna Tajwanu, importującego 97 proc. surowców energetycznych, jest jego strategiczną słabością, którą Pekin mógłby wykorzystać w razie konfliktu.

"Guardian" zwrócił uwagę, że Pekin sprowadza rekordowe ilości rosyjskiej ropy, więć Rosja mogłaby odwzajemnić się Chinom za wsparcie w przypadku chińskiego ataku na Tajwan.

pc

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

