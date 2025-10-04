Za sędziego pisała sztuczna inteligencja. Skandal w Lizbonie

Specjaliści od sztucznej inteligencji (AI) przebierają w ofertach pracy Źródło: TVN24

Portugalska Rada Najwyższa Sądownictwa (CSM) wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który przygotował wyrok, korzystając z ChatGPT. Zarzuty obejmują użycie sformułowań niezgodnych z gramatyką, a także powoływanie się na nieistniejące przepisy, co wzbudziło kontrowersje w środowisku prawnym.

Jak wynika z zarzutów wobec sędziego Alfredo Costy, podczas orzekania werdyktu w 2024 roku posłużył się on uzasadnieniem z ChatGPT, który zawierał liczne błędy.

Powołująca się na opinię ekspertów sądowych telewizja CMTV przekazała, że Costa, jak wynika z analizy biegłych, skopiował bezkrytycznie do orzeczenia wyroku wersję, którą podsunął mu program sztucznej inteligencji.

Sędzia orzekał za pomocą AI

Władze portugalskiego wymiaru sprawiedliwości zostały poinformowane przez adwokatów zaangażowanych w proces, że w werdykcie pojawił się szereg dziwnych sformułowań, a także zastosowano zwroty niezgodne z gramatyką języka portugalskiego.

Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec sędziego stołecznego Sądu Apelacyjnego jest użycie przez niego podczas orzekania wyroku cytatów z nieistniejących przepisów prawa.

Przypadek sędziego Costy szybko dotarł do portugalskiej opinii publicznej, gdyż sprawa dotyczy sporu byłej deputowanej współrządzącej krajem Partii Socjaldemokratycznej Heleny Lopes da Costa ze spółką SCML organizującą loterie i gry liczbowe. Udziałowcem w niej jest państwo.

