Ze świata

Za sędziego pisała sztuczna inteligencja. Skandal w Lizbonie

Zdjęcie ilustracyjne
Specjaliści od sztucznej inteligencji (AI) przebierają w ofertach pracy
Źródło: TVN24
Przeciwko sędziemu w Lizbonie, który korzystał z pomocy sztucznej inteligencji do przygotowania wyroku, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zdradziło go między innymi powoływanie się na nieistniejące zapisy prawa.

Portugalska Rada Najwyższa Sądownictwa (CSM) wszczęła postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego, który przygotował wyrok, korzystając z ChatGPT. Zarzuty obejmują użycie sformułowań niezgodnych z gramatyką, a także powoływanie się na nieistniejące przepisy, co wzbudziło kontrowersje w środowisku prawnym.

Jak wynika z zarzutów wobec sędziego Alfredo Costy, podczas orzekania werdyktu w 2024 roku posłużył się on uzasadnieniem z ChatGPT, który zawierał liczne błędy.

>> Sztuczna inteligencja zastępuje ludzką. Drastyczny spadek

Powołująca się na opinię ekspertów sądowych telewizja CMTV przekazała, że Costa, jak wynika z analizy biegłych, skopiował bezkrytycznie do orzeczenia wyroku wersję, którą podsunął mu program sztucznej inteligencji.

shutterstock_141854500
Lekarze chcą przepisywać cyfrowe leki. "Mniejsze ryzyko zawału i śmierci"
Piotr Wójcik
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni
Tech
Wenecja, Włochy, ludzie, tłum
Opłata za wstęp do miasta. Jest zapowiedź
Turystyka

Sędzia orzekał za pomocą AI

Władze portugalskiego wymiaru sprawiedliwości zostały poinformowane przez adwokatów zaangażowanych w proces, że w werdykcie pojawił się szereg dziwnych sformułowań, a także zastosowano zwroty niezgodne z gramatyką języka portugalskiego.

CZYTAJ TAKŻE: "Według mojej wiedzy na dzień ostatniej aktualizacji". Sztuczna inteligencja w publikacjach naukowych

Jednym z najpoważniejszych zarzutów wobec sędziego stołecznego Sądu Apelacyjnego jest użycie przez niego podczas orzekania wyroku cytatów z nieistniejących przepisów prawa.

Przypadek sędziego Costy szybko dotarł do portugalskiej opinii publicznej, gdyż sprawa dotyczy sporu byłej deputowanej współrządzącej krajem Partii Socjaldemokratycznej Heleny Lopes da Costa ze spółką SCML organizującą loterie i gry liczbowe. Udziałowcem w niej jest państwo.

OGLĄDAJ: Oto "idealny" terapeuta. Ale czy o to chodzi?
pc

Oto "idealny" terapeuta. Ale czy o to chodzi?

Autorka/Autor: BC/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

PortugaliaSztuczna inteligencjaAIChatGPTprawo
