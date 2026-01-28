Niemcy chwalą. Polska może wyprzedzić Francję. "Możemy brać przykład"

Andrzej Domański: Europa musi być mocarstwem gospodarczym, a nie mocarstwem regulacyjnym Źródło: TVN24

Jak podaje w swojej analizie "FAZ", koniunktura nad Wisłą "rozwija się pomyślnie". "W 2024 r. PKB Polski urósł o 3 proc., a za ubiegły rok ekonomiści spodziewają się wzrostu w wysokości 3,5 proc. Tyle samo przewiduje Komisja Europejska w roku 2026" – pisze gazeta.

"Możemy brać przykład z Polski"

Przytacza też opinię Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFZ), z której wynika, że "tempo rozwoju Polski pozostaje silne, wzrost PKB jest jednym z najszybszych w Europie".

- Możemy brać przykład z Polski - stwierdza cytowana przez gazetę niemiecka ministra gospodarki Katherina Reiche.

"FAZ" zwraca uwagę na wejście Polski do grona największych 20 gospodarek świata i dodaje, że jest to korzystne dla Niemiec, "przynajmniej pośrednio".

Dziennik przypomina, że Polska w październiku 2024 r. prześcignęła Chiny na liście odbiorców niemieckich towarów. W całościowym bilansie handlu z Niemcami Chiny pozostają przed Polską, jednak Polska stale "zmniejsza dystans".

Obroty handlowe Niemiec z Polską wyniosły w 2024 r. prawie 171 mld euro, a w roku ubiegłym - według wstępnych szacunków - "szczególnie mocno wzrosły".

Walka o czwarte miejsce

Polska jest obecnie piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec - za USA, Chinami, Holandią i Francją. W momencie wejścia do UE w 2004 r. Polska była poza pierwszą dziesiątką.

W bieżącym roku wschodni sąsiad Niemiec "prawdopodobnie zepchnie Francję z czwartego miejsca" - uważa cytowany przez "FAZ" Philipp Haussmann, wiceprzewodniczący Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki.

W 2025 r. przewaga Francji nad Polską była niewielka i wynosiła 4,8 mld euro. Ze względu na przewidywany słaby wzrost francuskiej gospodarki, Polska może przegonić Francję.

Z wyliczeń Federalnej Agencji Handlu Zagranicznego (GTAI) wynika, że w roku ubiegłym obroty handlowe Francji z Niemcami wyniosły 185 mld euro, a Polski z Niemcami - 180,2 mld euro.

Wzrost gospodarczy w Polsce

Dziennik analizuje przyczyny szybkiego wzrostu gospodarczego Polski. Wymienia silny popyt wewnętrzny wynikający ze wzrostu wynagrodzeń, spadające stopy procentowe, co wspiera popyt wewnętrzny i inwestycje, oraz duże wydatki państwa, w tym nakłady w sektorze zbrojeniowym. Zadłużenie na poziomie ok. 60 proc. jest w porównaniu z innymi krajami niskie – ocenia niemiecka gazeta.

Powołując się na Niemiecko-Polską Izbę Handlową, "FAZ" zapowiada, że w najbliższych latach Polska będzie realizowała duże projekty infrastrukturalne – drogi, połączenia kolejowe, lotniska, ale także infrastrukturę cyfrową. Planowana jest ponadto transformacja energetyczna polegająca na odchodzeniu od węgla na rzecz energii atomowej i OZE.

Wśród wybijających się projektów "FAZ" wymienia Centralny Port Komunikacyjny. Jedną z firm ubiegających się o zlecenie na budowę terminalu jest niemiecki Hochtief. Zlecenie na stworzenie systemu transportu bagażu otrzymał już wcześniej Vanderlande Logistics z Norymbergi. Siemens Mobility będzie prawdopodobnie zabiegał o przetarg na 20 pociągów dużej prędkości.

Staje się "kluczowym partnerem"

"FAZ" zwraca uwagę na szereg problemów trapiących gospodarkę Francji i pisze, że "trudno nie dostrzec przesunięcia układu sił w kierunku Polski".

Jak podkreśla Haussmann, Polska staje się "kluczowym partnerem Niemiec" oraz "równorzędnym partnerem innowacyjnym" dla niemieckiej gospodarki, niezależnie od skali handlu.

Gazeta zwraca uwagę, że niemieckie firmy coraz częściej przenoszą swoją produkcję do Polski - wymieniono w tym kontekście Miele, Knorr-Bremse oraz firmy motoryzacyjne i dostawcze.

- Niemcy i Polska mogłyby wspólnie przyczynić się do poprawy konkurencyjności przemysłu europejskiego - uważa Haussmann.

Jego zdaniem niemiecki rząd we właściwy sposób ubezpiecza działaniami politycznymi relacje gospodarcze z Polską.

