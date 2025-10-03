Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Chińczycy coraz bliżej kupna niemieckich sieci. "Polscy operatorzy odczują tę transakcję"

shutterstock_1678176775
Friedrich Merz chce ożywić niemiecką gospodarkę. "Musimy pozostać krajem przemysłowym!"
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Chiński gigant e-commerce JD.com złożył ofertę przejęcia niemieckiej spółki Ceconomy AG, która jest właścicielem sieci MediaMarkt i Saturn. Transakcja warta ponad 2,2 miliarda euro uzyskała akceptację niemieckiego Federalnego Urzędu Kartelowego (Bundeskartellamt).

Ostateczna decyzja o przejęciu należy jednak do rządu w Berlinie, który oceni transakcję także pod kątem bezpieczeństwa narodowego i interesów strategicznych Niemiec.

JD.com oraz Ceconomy - giganci w swoich branżach

JD.com to jeden z największych graczy e-commerce w Chinach i na świecie, konkurent Amazona i Alibaby. W 2024 roku firma osiągnęła przychody przekraczające ponad 150 mld dol.

Spółka dysponuje rozbudowaną siecią logistyczną i technologiami sztucznej inteligencji, które wykorzystuje w obsłudze setek milionów klientów w Azji.

Ceconomy, z siedzibą w Düsseldorfie, jest właścicielem największej w Europie sieci sklepów z elektroniką użytkową - to ponad 1000 placówek w 11 krajach i 50 tys. pracowników.

W roku obrotowym 2023/24 spółka wygenerowała 22,4 mld euro przychodów, z czego ponad 5 mld euro przypadło na sprzedaż internetową.

Oferta przejęcia i reakcja akcjonariuszy

JD.com zaoferowało 4,60 euro w gotówce za każdą akcję Ceconomy, co oznacza premię ok. 43 proc. wobec średniej ceny z ostatnich trzech miesięcy.

Według doradców finansowych Lazard i J.P. Morgan, którzy przygotowali tzw. fairness opinions, oferta jest sprawiedliwa i atrakcyjna dla akcjonariuszy.

Zarząd i Rada Nadzorcza Ceconomy jednogłośnie poparli propozycję. "Oferta JD.com jest atrakcyjna zarówno dla akcjonariuszy, jak i dla klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych" - podkreślono w oficjalnym stanowisku spółki.

Główni inwestorzy instytucjonalni, tacy jak Haniel, Beisheim i Freenet, już zadeklarowali sprzedaż swoich udziałów. Największy akcjonariusz – rodzina Kellerhals kontrolująca ok. 30 proc. walorów przez holding Convergenta – zapowiedziała, że część akcji sprzeda, ale zachowa ok. 25 proc. udziałów po przejęciu.

Federalny Urząd Kartelowy daje zielone światło

We wrześniu Federalny Urząd Kartelowy w Niemczech (Bundeskartellamt) poinformował, że nie ma zastrzeżeń wobec planowanego przejęcia spółki Ceconomy przez chińskiego giganta e-commerce JD.com.

Prezes Bundeskartellamt, Andreas Mundt, podkreślił, że JD.com dotychczas prowadziło działalność na rynku niemieckim w bardzo ograniczonym zakresie, co ułatwiło wydanie pozytywnej decyzji w sprawie fuzji.

- Fuzja ma więc jedynie nieliczne punkty styczne pod względem konkurencji i nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia prawa antymonopolowego - powiedział Mundt.

To kluczowy krok dla sfinalizowania transakcji, choć decyzję musi jeszcze zatwierdzić rząd federalny, oceniając przejęcie z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego.

Dlaczego JD.com wchodzi do Europy

Przejęcie Ceconomy otworzyłoby JD.com szeroką drogę do europejskiego rynku elektroniki użytkowej. MediaMarkt i Saturn generują miliardowe obroty i posiadają jedną z najrozpoznawalniejszych marek w branży.

Dzięki transakcji chińska firma mogłaby rozwijać strategię omnichannel, czyli integrację sprzedaży internetowej i stacjonarnej.

Ceconomy natomiast zyskałaby silnego inwestora technologicznego i kapitałowego, co przyspieszyłoby jej cyfrową transformację i pozwoliło skuteczniej rywalizować z Amazonem.

Kiedy zapadnie ostateczna decyzja

Okres przyjmowania oferty potrwa do 10 listopada 2025 roku. Spółki zakładają, że przejęcie zostanie sfinalizowane w pierwszej połowie 2026 roku, jeśli zostaną uzyskane wszystkie wymagane zgody.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to jedno z największych chińskich przejęć w europejskim handlu detalicznym, a zarazem sygnał o rosnącej roli chińskich firm technologicznych w gospodarce Starego Kontynentu.

- Przejęcie firmy z samej czołówki detalistów naszego kontynentu pozwoli jej z dnia na dzień stać się jednym z najważniejszych graczy oferujących swoją usługi nie tylko w sieci, ale także w sklepach stacjonarnych, które w branżach AGD RTV i nowoczesnych mediów mają nadal znaczenie - stwierdził dla Interii Biznes Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska (Ogólnopolskiego Związku Producentów AGD i HVAC).

Portal zaznaczył, że na polskim rynku skutki transakcji mogą odczuć Media Expert, Euro RTV AGD czy Neonet. - Polscy operatorzy odczują tę transakcję i cały proces w każdym punkcie swojej działalności - dodał Konecki.

Jego zdaniem są to firmy "niewiarygodnie zaprawione w bojach, w tym także z konkurencją zagraniczną, która w ostatnim ćwierćwieczu wielokrotnie chciała wejść na rynek polski".

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl, "Rzeczpospolita", Interia

Źródło zdjęcia głównego: Sorbis/Shutterstock

