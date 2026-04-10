Setki statków utknęło. Najnowsze dane

Dane dotyczące tranzytu morskiego pokazują, że w ciągu pierwszych dwóch dni obowiązywania porozumienia o zawieszeniu broni między USA a Iranem przez cieśninę Ormuz przepłynęło zaledwie 12 statków - podał brytyjski portal zajmujący się tematyką morską Lloyd’s List.

W lutym, przed zablokowaniem cieśniny przez Iran, każdego dnia tę drogę wodną pokonywało ponad 100 jednostek - wynika z danych Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Analitycy ostrzegają, że nawet jeśli szlak zostanie w pełni otwarty, rozładowanie zatoru może zająć tygodnie, negatywnie wpływając na światowy handel i rynki energii.

Opłaty za tranzyt

Nie jest jasne, jak będzie zmieniał się dostęp do cieśniny. Statki muszą podążać wyznaczonymi trasami i koordynować tranzyt z Teheranem. Iran chce również wprowadzić opłaty dla pokonujących Ormuz jednostek.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) uprzedziła, że próby wyznaczenia warunków lub nałożenia opłat za tranzyt przez cieśninę mogą naruszać prawo międzynarodowe - przypomniał "Gulf News". Sekretarz generalny IMO Arsenio Dominguez powiedział w rozmowie z agencją Bloomberga, że irańskie opłaty stanowiłyby "niebezpieczny precedens".

- Nie możemy dopuścić do odmiennego (...) podejścia, w ramach którego dany kraj wprowadza odrębny mechanizm, niezgodny z międzynarodową praktyką, a my nawet nie wiemy, czy gwarantuje on bezpieczeństwo statków - podkreślił.

Cieśnina Ormuz Źródło: PAP, Adam Ziemienowicz/Reuters

Setki uwięzionych tankowców

Sultan Al Dżaber, dyrektor generalny państwowej spółki naftowej z Abu Zabi ADNOC, oświadczył w czwartek, że na przepłynięcie cieśniny czeka 230 załadowanych ropą tankowców. "Cieśnina Ormuz musi zostać ponownie otwarta - w pełni, bezwarunkowo i bez ograniczeń. Od tego zależy bezpieczeństwo energetyczne i globalna stabilność gospodarcza" - napisał w serwisie społecznościowym.

Teheran zamknął Ormuz w pierwszych dniach konfliktu, rozpoczętego 28 lutego amerykańsko-izraelskimi atakami na Iran.

