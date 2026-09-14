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Iran: Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą

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Teheran, Iran
Donald Trump o medialnych doniesieniach w sprawie przekazania Iranowi map baz
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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Rozmowy w sprawie uregulowania żeglugi przez cieśninę Ormuz zostały przełożone na wniosek Arabii Saudyjskiej - poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Baghei. Dodał, że Iran i Oman porozumiały się w sprawie kontroli przepływu przez tę kluczową dla światowych dostaw ropy cieśninę.

- Informacja, że Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą o to, by na razie odłożyć spotkanie, jest prawdziwa - powiedział Baghei, którego cytuje irańska państwowa agencja informacyjna IRNA.

W spotkaniu w omańskim porcie Salala mieli uczestniczyć przedstawiciele państw Zatoki Perskiej.

Porozumienie w sprawie cieśniny Ormuz

Baghei podkreślił też, że Iran nie ma nic wspólnego z ostatnimi wydarzeniami między Arabią Saudyjską i Jemenem z jednej strony, a rebeliantami Huti z drugiej. Stwierdził, że niestabilna sytuacja wewnętrzna Jemenu ma "długotrwałe podstawy". Jak dotąd oświadczenia rzecznika irańskiego MSZ nie skomentowała Arabia Saudyjska.

Baghei przekazał również, że mimo odwołania spotkania w Salali Iran i Oman osiągnęły porozumienie, które ma regulować ruch statków przez Ormuz. Dodał, że Iran "w porozumieniu z Omanem podejmie decyzję co do (…) sposobu ogłoszenia tej umowy".

Położone nad Zatoką Perską kraje eksportujące ropę naftową, szczególnie Arabia Saudyjska od ponad pół roku borykają się z blokadą cieśniny Ormuz, którą Iran rozpoczął na początku marca. Był to odwet za rozpoczętą 28 lutego wojnę Izraela i USA przeciwko temu państwu.

Skutkiem blokady są poważne zakłócenia w dostawach ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych w krajach Zatoki Perskiej, a także znaczący wzrost cen obu surowców na światowych giełdach.

Huti przejęli wybrzeże Jemenu

W piątek władze Jemenu przyznały, że powiązani z Iranem rebelianci Huti opanowali całe czerwonomorskie wybrzeże tego kraju. W praktyce oznacza to przejęcie kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską i dalej Oceanem Indyjskim.

Ogłosili zarazem, że transport przez Bab al-Mandab "jest bezpieczny i odbywa się bez zakłóceń, z wyłączeniem jednostek Arabii Saudyjskiej". Oznacza to zamknięcie drugiego, najważniejszego dla eksportu saudyjskich surowców szlaku morskiego. Kwestie techniczne wykluczają bowiem korzystanie z Kanału Sueskiego przez tankowce największych rozmiarów płynące pod pełnym załadunkiem.

Źródło: PAP
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Tagi:
OmanArabia SaudyjskaCieśnina OrmuzIran
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