Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Donald Trump: Kuba wkrótce upadnie

Donald Trump
Relacja reportera CNN z Teheranu. "Doszło do naprawdę ciężkich nalotów"
Źródło: CNN
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek w rozmowie ze stacją CNN, że "Kuba chce zawrzeć porozumienie", ale nie podał szczegółów. - Mamy wystarczająco dużo czasu, ale Kuba jest gotowa po 50 latach - kontynuował.

- Kuba upadnie dosyć szybko (...) Kuba również upadnie - powiedział prezydent w rozmowie telefonicznej z CNN. Dodał, że "chcą zawrzeć porozumienie, więc Marco (Rubio - red.) się tym zajmie i zobaczymy, co z tego wyjdzie". - Jesteśmy teraz na tym naprawdę skoncentrowani. Mamy wystarczająco dużo czasu, ale Kuba jest gotowa po 50 latach - kontynuował.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kuba, Hawana
Kryzys na popularnej wśród turystów wyspie. Zamknięto ponad 20 hoteli
Hawana, Kuba
Toną w śmieciach. "Są w całym mieście"
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"

Dzień wcześniej Trump wyraził przekonanie, że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu, ale zaznaczył, że najpierw musi skończyć wojnę z Iranem.

Trump przekazał 27 lutego, że USA rozmawiają z władzami Kuby i może to się skończyć "przyjaznym przejęciem" wyspy. Według "Wall Street Journal", celem USA jest dogadanie się z częścią elit kubańskiego reżimu, by przeprowadzić transformację na wyspie w podobny sposób, jak stało się to w sprzymierzonej z Kubą Wenezueli

Kryzys na Kubie

Kuba zmaga się z jednym z najpoważniejszych w ostatnich latach kryzysów gospodarczych i energetycznych. Brakuje podstawowych produktów: żywności, leków, paliwa, coraz częstsze są przerwy w dostawie prądu. Władze w Hawanie jako przyczynę wskazują zaostrzenie sankcji przez USA i szukają pomocy w innych krajach. Kuba, która wydobywa znikome ilości ropy naftowej, jest w dużym stopniu uzależniona od importu paliw.

Sytuacja kraju pogorszyła się po schwytaniu na początku stycznia wenezuelskiego przywódcy i wieloletniego sojusznika Hawany, Nicolasa Maduro. Wówczas Stany Zjednoczone nakazały tymczasowemu rządowi w Caracas wstrzymanie dostaw ropy naftowej na kontrolowaną przez komunistów wyspę.

Prezydent USA Donald Trump w styczniu zagroził nałożeniem ceł na kraje sprzedające lub dostarczające ropę naftową Kubie. Te groźby sprawiły, że również Meksyk, największy obok Wenezueli dostawca paliwa na wyspę, wstrzymał jego wysyłkę.

Pogłębiające się niedobory paliw na Kubie prowadzą m.in. do rekordowo długich przerw w dostawach energii elektrycznej w wielu miastach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Udostępnij:
Tagi:
KubaDonald TrumpWenezuela
Zobacz także:
Rafineria ropy naftowej, ropa naftowa
Kuwejt ogranicza wydobycie ropy
Rynki
GALA
Ogłosili zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Najnowsze
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
Z kraju
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
Rynki
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
Ze świata
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
Turystyka
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
Ze świata
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
Z kraju
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
Ze świata
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
Tech
Lufthansa, samolot Airbus A321
Lot ewakuacyjny do Rijadu zawrócony
Ze świata
Orban na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa
Orban idzie krok dalej. "Wstrzymamy tranzyt"
Ze świata
Doha, Katar
Katar nie ma wątpliwości. "To doprowadzi do załamania się gospodarek na całym świecie"
Ze świata
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Ludzie wolą uciekać, niż przyjeżdżać"
Alicja Skiba
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
Ze świata
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
Z kraju
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
Z kraju
Adam Glapiński
Konflikt w Iranie kluczowy dla decyzji w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Zwrot za unieważnione cła Trumpa. Trybunał nie ma wątpliwości
Ze świata
Wenezuela, ropa naftowa, tankowiec
USA luzują sankcje. Rosyjska ropa trafi do Indii
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
Z kraju
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
Ze świata
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski na konferencji prasowej
Zełenski: mówiąc szczerze, ja bym nie odbudowywał
Ze świata
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica