Poważna komplikacja. "Może doprowadzić do wzrostu globalnych cen"

W piątek rano baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,73 proc. do 80,46 dol.

Cena Brent na ICE na maj spada o 0,53 proc. do 84,99 dol. za baryłkę.

Największy wzrost od lat

Ceny ropy naftowej w tym tygodniu rosną o ok. 18 proc. i zmierzają do największego tygodniowego wzrostu od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Obawy, że szerszy konflikt na Bliskim Wschodzie może wywołać szok energetyczny, podnieść inflację i opóźnić obniżki stóp proc., wywarły presję na rynki w tym tygodniu.

Centrum Informacji Morskiej (JMIC) poinformowało, że ruch statków w cieśninie Ormuz, kluczowym szlaku wodnym transportu ropy naftowej, został niemal całkowicie wstrzymany.

- Zaburzenia wywołane wojną w Iranie zwiększą inflację nie tylko poprzez bezpośredni wpływ na koszty ropy naftowej, ale także poprzez wzrost cen żywności, które mogą wzrosnąć z powodu spadku cen nawozów i ogólnie rzecz biorąc, szkód w handlu światowym. Ta dynamika sprawi, że aktywa rynków wschodzących będą szczególnie wrażliwe, a jednocześnie narazi globalne obligacje na ryzyko - powiedział Garfield Reynolds, lider zespołu Markets Live w Bloombergu.

Przedłużający się kryzys

Goldman Sachs ocenił, że jest ryzyko, że cena ropy przekroczy 100 dol. za baryłkę, jeśli zakłócenia w dostawach się przedłużą.

- Załóżmy, że przez kolejne pięć tygodni będziemy mieli bardzo niskie przepływy ropy przez cieśninę Ormuz. Możliwe, że wtedy ceny ropy Brent przekroczą próg 100 dolarów za baryłkę - powiedziała Samantha Dart, współkierująca działem globalnych badań nad surowcami w Goldman Sachs, w wypowiedzi dla telewizji Bloomberga.

Irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi powiedział w wywiadzie dla NBC News, że jego kraj nie zamierza negocjować i jest gotowy na inwazję lądową, natomiast Trump później skomentował w tej samej stacji, że nie rozważa takiego kroku. Tymczasem Izrael rozpoczął kolejną falę ataków na Iran, a Arabia Saudyjska i Katar poinformowały o przechwyceniu dronów i rakiet.

Konflikt rozprzestrzenił się na kluczowy sektor energetyczny Bliskiego Wschodu, powodując zakłócenia w wydobyciu ropy naftowej oraz zamykanie rafinerii i zakładów skraplania gazu ziemnego.

- Z każdym dniem wstrzymanie działalności w cieśninie Ormuz będzie miało dwa główne skutki dla ropy naftowej: brak możliwości magazynowania 20 milionów baryłek na dzień oraz brak dostaw, co może doprowadzić do wzrostu globalnych cen energii - powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w Phillip Nova.

Rafineria Mina Al Ahmadi w Kuwejcie Źródło: Shutterstock

Reakcja Departamentu Skarbu USA

W obliczu potencjalnie wyższych cen, Departament Skarbu USA ma ogłosić środki mające na celu ograniczenie wzrostu cen energii spowodowanych atakiem na Iran. Jak poinformował w piątek Bloomberg News, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, administracja Trumpa wyklucza na razie wykorzystanie Departamentu Skarbu do handlu kontraktami terminowymi na ropę naftową.

Departament Skarbu USA przyznał również w czwartek zwolnienia dla firm na zakup objętej sankcjami rosyjskiej ropy naftowej przechowywanej na tankowcach, aby złagodzić ograniczenia w dostawach, które zmusiły rafinerie w Azji do ograniczenia przetwórstwa paliw.

Pierwsze zwolnienia przyznano indyjskim rafineriom, które zareagowały, kupując miliony baryłek rosyjskiej ropy naftowej, co pozwoliło im odwrócić wielomiesięczną presję na wstrzymanie zakupów.

Dane firmy Kpler, zajmującej się śledzeniem ruchu statków, pokazują, że około 30 milionów baryłek rosyjskiej ropy jest dostępnych i załadowanych na statki na Oceanie Indyjskim, w regionie Morza Arabskiego i cieśninie Singapurskiej, wliczając w to wolumeny magazynowane na morzu.

Tankowce w cieśninie Ormuz Źródło: PAP

