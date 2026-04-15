Płonie rafineria w Australii
Jak przekazała agencja, pożar w Viva Energy w Corio w Australii trwa i nie został jeszcze opanowany. Został zgłoszony w środę około godziny 23.00 czasu lokalnego.
O pożarze informują także użytkownicy serwisu X. Publikują filmy pokazujące skalę pożaru.
Jedna z dwóch rafinerii w Australii
Rafineria Geelong, należąca do Viva Energy, rozpoczęła działalność w 1954 roku. Dziś jest to jedna z dwóch rafinerii pozostałych w Australii, zatrudniająca ponad 1100 osób. Dostarcza ponad 50 proc. paliwa dla stanu Wiktoria i około 10 proc. w skali całego kraju.
Rafineria może przerabiać do 120 tys. baryłek ropy dziennie, produkując benzynę, olej napędowy, LPG, paliwo do silników odrzutowych, gaz lotny i paliwo niskoaromatyczne w celu wsparcia programu rządu federalnego zapobiegania wąchaniu benzyny.
