Ze świata Płonie rafineria w Australii

Rafineria w Hajfie trafiona strąconymi rakietami Źródło: Reuters

Jak przekazała agencja, pożar w Viva Energy w Corio w Australii trwa i nie został jeszcze opanowany. Został zgłoszony w środę około godziny 23.00 czasu lokalnego.

O pożarze informują także użytkownicy serwisu X. Publikują filmy pokazujące skalę pożaru.

⚡️🇦🇺 A large fire has broken out at Viva Energy’s Corio refinery in Geelong, Victoria. Substantial flames are visible and multiple fire trucks are on scene.



The refinery processes approximately 120,000 barrels per day – more than 10% of Australia’s daily fuel supply. pic.twitter.com/5XbqZipp6Q — War Monitor (@monitor11616) April 15, 2026 Rozwiń

Rafineria Geelong, należąca do Viva Energy, rozpoczęła działalność w 1954 roku. Dziś jest to jedna z dwóch rafinerii pozostałych w Australii, zatrudniająca ponad 1100 osób. Dostarcza ponad 50 proc. paliwa dla stanu Wiktoria i około 10 proc. w skali całego kraju.

Rafineria Corio, Australia Źródło: Google Maps

Rafineria może przerabiać do 120 tys. baryłek ropy dziennie, produkując benzynę, olej napędowy, LPG, paliwo do silników odrzutowych, gaz lotny i paliwo niskoaromatyczne w celu wsparcia programu rządu federalnego zapobiegania wąchaniu benzyny.

