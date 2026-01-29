Logo TVN24
Siła z południa. Chcą zastąpić Rosję

shutterstock_2551532917
Lichnerowicz o przyjęciu 18. pakietu sankcji unijnych wobec Rosji
Źródło: TVN24
Unia Europejska zakazała importu rosyjskiego gazu LNG. W związku z tym Algieria, Libia i Egipt chciałyby stać się głównymi dostawcami tego paliwa do Europy. W kolejce ustawiają się kolejne kraje Afryki Zachodniej i Wschodniej.

Decyzja Unii Europejskiej o rezygnacji z importu rosyjskiego gazu do końca 2026 r. stwarza nowe możliwości dla afrykańskich producentów, aby stać się długoterminowymi, strategicznymi dostawcami.

Już korzystają z tej sposobności Algieria i Egipt. Ten ostatni w ubiegłym roku dostarczył około 891 tys. metrów sześc. LNG na rynki azjatyckie i europejskie, w tym do Hiszpanii, Włoch, Grecji i Turcji. A według egipskiego portalu AlManassa Ministerstwo Ropy Naftowej i Zasobów Mineralnych Egiptu w lutym wyeksportuje około 623 mln m sześć. gazu ziemnego do krajów europejskich i do Libanu.

rury zawory gaz shutterstock_2511002959
UE zakręca kurek. Jest decyzja w sprawie rosyjskiego gazu
gaz rury gazociag shutterstock_1750330295
Amerykanie chcą powrotu dostaw rosyjskiej energii do Europy
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
"Nie ma już prawie żadnych szans na uniknięcie recesji"

Afrykańskie kraje z gazem

Na strategicznego partnera krajów Unii Europejskiej wyrasta również Libia, która priorytetowo traktuje inwestycje w wydobycie gazu, aby zaspokoić potrzeby własne i wesprzeć eksport do Europy za pośrednictwem gazociągu Greenstream. Libijska produkcja gazu powinna osiągnąć ponad 20 mln m sześc. dziennie w 2026 r. według prognoz ministra ropy i gazu Chalifa Abdulsadeka.

Te trzy północnoafrykańskie kraje odpowiadają obecnie za około dwie trzecich produkcji afrykańskiego gazu skroplonego. A według prognoz wkrótce dołączą do tej trójki kraje z Afryki Zachodniej, w tym Mauretania, Senegal, Nigeria, Angola, a także ze Wschodniej, m.in. Mozambik i Tanzania. Wszystkie położone są wzdłuż szlaków handlowych Atlantyku lub Oceanu Indyjskiego, co ma olbrzymi wpływ na ostateczną cenę gazu.

Z tych krajów największy potencjał ma Nigeria, której potwierdzone rezerwy sięgają 5,8 bln metrów sześciennych. A planowana rozbudowa zakładów na wyspie Bonny w delcie Nigru może w przyszłości znacząco przyczynić się do zaspokojenia popytu w Europie i poważnie zagrozić dostawom z USA.

Według najnowszego raportu DiscoveryAlert, platformy dostarczającej w czasie rzeczywistym informacje inwestorom z branży górniczej, lata 2026–2027 będą dla Afryki czasem renegocjacji umów gazowych z Europą, które w latach 2028–2030 zaowocują napływem na europejskie rynki dziesiątków milionów ton paliwa rocznie

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: GreenOak/Shutterstock

RosjaAfrykaLNG
