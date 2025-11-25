Wybuch wulkanu. Odwołują loty

Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India na nagraniu archiwalnym Źródło: Reuters

Decyzja przewoźników to efekt zaleceń indyjskiego regulatora lotniczego, a także gwałtownego rozprzestrzeniania się popiołu, który dotarł już nad Pakistan i północne Indie. Meteorolodzy zapowiadają, że niebo nad krajem powinno się oczyścić we wtorek po południu.

Indyjskie linie wstrzymują rejsy po erupcji w Etiopii

Air India poinformowała, że w poniedziałek i wtorek odwołała łącznie 11 lotów, aby "przeprowadzić dodatkowe kontrole samolotów", które przelatywały w pobliżu rejonów objętych chmurą popiołu. Była to odpowiedź na dyrektywę indyjskiego regulatora lotniczego nakazującą podjęcie środków ostrożności.

Mniejszy przewoźnik Akasa Air również wstrzymał część operacji - skasował połączenia do Jeddahu, Kuwejtu i Abu Zabi zaplanowane na te dwa dni.

A thick cloud of ash – a result of a volcanic eruption for the first time in thousands of years at Ethiopia’s Hayli Gubbi volcano – is expected to impact northwest India on Monday night, with the ash plumes expected to enter Gujarat and move towards Rajasthan, Delhi-NCR and… pic.twitter.com/yNHyQO0Oa6 — Hindustan Times (@htTweets) November 24, 2025 Rozwiń

Chmura popiołu kieruje się ku Chinom

Indyjski Departament Meteorologii (IMD) podał, że chmura popiołu przesuwa się w kierunku Chin i według prognoz ma opuścić indyjską przestrzeń powietrzną we wtorek około godziny 15.00 czasu polskiego.

Tymczasem według danych serwisu Flightradar24 we wtorek popiół wulkaniczny obejmował już część Pakistanu oraz północnych Indii, po tym, jak przeszedł nad Jemenem i Omanem.

Linie Air India odwołują loty po wybuchu wulkanu Źródło: Shutterstock

Historyczna erupcja wulkanu Hayli Gubbi

Jak podają media, etiopski wulkan Hayli Gubbi wybuchł w niedzielę po raz pierwszy w historii obserwacji, wyrzucając słupy popiołu sięgające 14 km wysokości. To właśnie ta erupcja doprowadziła do zaburzeń w ruchu lotniczym w regionie i skłoniła przewoźników do wprowadzenia nagłych zmian w rozkładach lotów.

