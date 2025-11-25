Logo TVN24
Wybuch wulkanu. Odwołują loty

shutterstock_2455751827
Boeing 787-8 Dreamliner linii Air India na nagraniu archiwalnym
Źródło: Reuters
Wybuch wulkanu Hayli Gubbi w Etiopii poważnie utrudnił ruch indyjskich linii lotniczych. Air India i Akasa Air poinformowały we wtorek o odwołaniu części rejsów z powodu przemieszczającej się chmury popiołu.

Decyzja przewoźników to efekt zaleceń indyjskiego regulatora lotniczego, a także gwałtownego rozprzestrzeniania się popiołu, który dotarł już nad Pakistan i północne Indie. Meteorolodzy zapowiadają, że niebo nad krajem powinno się oczyścić we wtorek po południu.

Indyjskie linie wstrzymują rejsy po erupcji w Etiopii

Air India poinformowała, że w poniedziałek i wtorek odwołała łącznie 11 lotów, aby "przeprowadzić dodatkowe kontrole samolotów", które przelatywały w pobliżu rejonów objętych chmurą popiołu. Była to odpowiedź na dyrektywę indyjskiego regulatora lotniczego nakazującą podjęcie środków ostrożności.

Mniejszy przewoźnik Akasa Air również wstrzymał część operacji - skasował połączenia do Jeddahu, Kuwejtu i Abu Zabi zaplanowane na te dwa dni.

Chmura popiołu kieruje się ku Chinom

Indyjski Departament Meteorologii (IMD) podał, że chmura popiołu przesuwa się w kierunku Chin i według prognoz ma opuścić indyjską przestrzeń powietrzną we wtorek około godziny 15.00 czasu polskiego.

Tymczasem według danych serwisu Flightradar24 we wtorek popiół wulkaniczny obejmował już część Pakistanu oraz północnych Indii, po tym, jak przeszedł nad Jemenem i Omanem.

Linie Air India odwołują loty po wybuchu wulkanu
Linie Air India odwołują loty po wybuchu wulkanu
Źródło: Shutterstock

Historyczna erupcja wulkanu Hayli Gubbi

Jak podają media, etiopski wulkan Hayli Gubbi wybuchł w niedzielę po raz pierwszy w historii obserwacji, wyrzucając słupy popiołu sięgające 14 km wysokości. To właśnie ta erupcja doprowadziła do zaburzeń w ruchu lotniczym w regionie i skłoniła przewoźników do wprowadzenia nagłych zmian w rozkładach lotów.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica