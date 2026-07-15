Ze świata 20 lat, 47 miliardów i koniec. Buffett zmienia zdanie. W tle Epstein Oprac. Jan Sowa |

Bill Gates komentuje ujawnione akta dotyczące Jeffreya Epsteina Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HOW HWEE YOUNG

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W 2006 roku Warren Buffett, miliarder który zbił fortunę na inwestycjach giełdowych, zobowiązał się do dożywotniego, corocznego przekazywania pakietów akcji swojego funduszu Berkshire Hathaway do fundacji Billa i Melindy Gatesów. W ciągu 20 lat zasilił fundację założyciela Microsoftu kwotą 47 miliardów dolarów.

We wtorek Fundacja Gatesów nie znalazła się jednak na liście organizacji charytatywnych, które otrzymają w 2026 roku kolejny zastrzyk kapitału. Papiery wartościowe zostaną podzielone między cztery fundacje związane z członkami rodziny Buffetta i tak też będzie w kolejnych latach.

Buffett nie wspomniał o Gatesie ani Epsteinie

Buffett, nazywany również Wyrocznią z Omaha, nie wymienił w swoim oświadczeniu powodów wykluczenia fundacji Gatesa z listy beneficjentów. Ma to miejsce kilka tygodni po tym, jak wyszły na jaw powiązania współzałożyciela Microsoftu z Epsteinem.

W swoim oświadczeniu dotyczącym darowizn Buffett nie wymienił z nazwiska ani Gatesa, ani Epsteina. Jednak w marcu powiedział stacji CNBC, że nie rozmawiał z Gatesem "odkąd cała sprawa wyszła na jaw" - napisał portal stacji BBC.

Dodał też: - Nie chcę znaleźć się w sytuacji, w której będę wiedział o pewnych sprawach… i zostanę wezwany jako świadek.

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Gates tłumaczył się z kontaktów z Epsteinem

Powiązania Billa Gatesa z Jeffreyem Epsteinem zostały ujawnione w styczniu po publikacji dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości.

W czerwcu Gates zeznawał przed komisją nadzoru Izby Reprezentantów USA. Odpowiadał na pytania dotyczące relacji z Epsteinem, który zmarł w 2019 roku w nowojorskim więzieniu, oczekując na proces w sprawie zarzutów związanych z handlem ludźmi w celach seksualnych.

Z transkrypcji zeznań wynika, że Gates został przedstawiony Epsteinowi w 2011 roku. Miał usłyszeć, że finansista może pozyskać miliardy dolarów na działania w obszarze ochrony zdrowia na świecie, będące jednym z głównych celów fundacji.

- Pamiętam, że wiedziałem, iż Epstein miał wcześniej problemy prawne, ale nie rozumiałem w pełni skali popełnionych przez niego przestępstw - zeznał Gates.

Trzy lata wcześniej Epstein przyznał się do nakłaniania osoby niepełnoletniej do prostytucji oraz pozyskiwania do prostytucji osoby poniżej 18. roku życia.

- Nigdy nie powinienem był spotkać się z Epsteinem. Na podstawie tego, co wiem obecnie, rozumiem, że nawet gdyby pozyskał obiecanych darczyńców, nie usprawiedliwiałoby to utrzymywania z nim kontaktów - powiedział Gates członkom komisji.