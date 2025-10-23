"Uśmiercenie" pół miliona kur. Komunikat

Logo TVN24
Z kraju

Główny Lekarz Weterynarii poinformował o pięciu nowych ogniskach rzekomego pomoru drobiu, w których znajdowało się około 552 tysięcy kur. W tym roku stwierdzono w Polsce łącznie 53 ogniska tej choroby.

Rzekomy pomór drobiu, czyli choroba Newcastle (ang. Newcastle Disease – ND), jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych występujących u drobiu obok ptasiej grypy.

Znajduje się na liście chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania w krajach UE i OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt).

Rzekomy pomór drobiu w Polsce

Ognisko ND u drobiu stwierdzono w gospodarstwie utrzymującym 550 kur nieśnych w miejscowości Krzecze, pow. moniecki, woj. podlaskie. Poprzednie ognisko ND u drobiu w woj. podlaskim stwierdzono 30 stycznia br.

Chorobę wykryto także w gospodarstwie, w którym znajdowało się 294 940 kur rzeźnych w miejscowości Świętno, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Jest to pierwsze ognisko ND u drobiu stwierdzone w woj. wielkopolskim.

Kolejne ognisko ND u drobiu potwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w gospodarstwie utrzymującym 34 589 kur rzeźnych w miejscowości Poniatowo, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Także w pow. żuromińskim (woj. mazowieckie), w miejscowości Kobyla Łąka wykryto ognisko tej choroby w gospodarstwie utrzymującym 140 520 kur rzeźnych.

Rzekomy pomór drobiu (ND) pojawił się również w miejscowości Biskupice Ołoboczne, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, w gospodarstwie, w którym przebywało 51 273 kur rzeźnych.

W związku ze stwierdzeniem choroby zostały wdrożone wszystkie administracyjne działania w celu likwidacji ognisk ND, wynikające z unijnych przepisów, w tym "uśmiercenie ptaków i unieszkodliwienie w zakładzie utylizacyjnym", przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji oraz ustanowienie obszarów objętych ograniczeniami w promieniu co najmniej 3 i 10 km wokół ognisk ND.

Choroba powróciła po 50 latach

Pierwsze przypadki, po niemal półwieczu nieobecności tej choroby w naszym kraju, zostały stwierdzone w 2023 r. na Podlasiu. Choroba rozprzestrzeniła się później na inne regiony, w tym Mazowsze, Lubelszczyznę i Małopolskę. Wcześniej ostatni przypadek tej choroby w Polsce był notowany w 1974 r.

W tym roku pierwsze ogniska tej choroby w Polsce wykryto na początku stycznia br. w woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Uśmiercono ponad 575 tys. kur rzeźnych. W ubiegłym roku w Polsce potwierdzono 21 ognisk rzekomego pomoru drobiu i zutylizowano ponad 3 mln sztuk drobiu. Na zwalczanie ognisk wydano niemal 70 mln zł.

Rzekomy pomór drobiu - to choroba podobna do grypy ptaków, ale wywołuje ją inny wirus. Jest wysoko zaraźliwa, przebiega bardzo gwałtownie w stadach drobiu, nawet ze 100-proc. śmiertelnością. Kluczowym czynnikiem w jej zapobieganiu jest bioasekuracja.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, od 13 maja br. szczepienie na rzekomy pomór drobiu kur i indyków w gospodarstwach komercyjnych jest obowiązkowe.

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Tetiana Shumbasova/Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica