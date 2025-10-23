"Uśmiercenie" pół miliona kur. Komunikat

Tusk o zakazie hodowli zwierząt na futra: mam wielką satysfakcję Źródło: TVN24

Rzekomy pomór drobiu, czyli choroba Newcastle (ang. Newcastle Disease – ND), jest jedną z najgroźniejszych chorób wirusowych występujących u drobiu obok ptasiej grypy.

Znajduje się na liście chorób podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania w krajach UE i OIE (Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt).

Rzekomy pomór drobiu w Polsce

Ognisko ND u drobiu stwierdzono w gospodarstwie utrzymującym 550 kur nieśnych w miejscowości Krzecze, pow. moniecki, woj. podlaskie. Poprzednie ognisko ND u drobiu w woj. podlaskim stwierdzono 30 stycznia br.

Chorobę wykryto także w gospodarstwie, w którym znajdowało się 294 940 kur rzeźnych w miejscowości Świętno, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie. Jest to pierwsze ognisko ND u drobiu stwierdzone w woj. wielkopolskim.

Kolejne ognisko ND u drobiu potwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek pobranych w gospodarstwie utrzymującym 34 589 kur rzeźnych w miejscowości Poniatowo, pow. żuromiński, woj. mazowieckie. Także w pow. żuromińskim (woj. mazowieckie), w miejscowości Kobyla Łąka wykryto ognisko tej choroby w gospodarstwie utrzymującym 140 520 kur rzeźnych.

Rzekomy pomór drobiu (ND) pojawił się również w miejscowości Biskupice Ołoboczne, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, w gospodarstwie, w którym przebywało 51 273 kur rzeźnych.

W związku ze stwierdzeniem choroby zostały wdrożone wszystkie administracyjne działania w celu likwidacji ognisk ND, wynikające z unijnych przepisów, w tym "uśmiercenie ptaków i unieszkodliwienie w zakładzie utylizacyjnym", przeprowadzenie oczyszczania i dezynfekcji oraz ustanowienie obszarów objętych ograniczeniami w promieniu co najmniej 3 i 10 km wokół ognisk ND.

Choroba powróciła po 50 latach

Pierwsze przypadki, po niemal półwieczu nieobecności tej choroby w naszym kraju, zostały stwierdzone w 2023 r. na Podlasiu. Choroba rozprzestrzeniła się później na inne regiony, w tym Mazowsze, Lubelszczyznę i Małopolskę. Wcześniej ostatni przypadek tej choroby w Polsce był notowany w 1974 r.

W tym roku pierwsze ogniska tej choroby w Polsce wykryto na początku stycznia br. w woj. podlaskim, lubelskim i mazowieckim. Uśmiercono ponad 575 tys. kur rzeźnych. W ubiegłym roku w Polsce potwierdzono 21 ognisk rzekomego pomoru drobiu i zutylizowano ponad 3 mln sztuk drobiu. Na zwalczanie ognisk wydano niemal 70 mln zł.

Rzekomy pomór drobiu - to choroba podobna do grypy ptaków, ale wywołuje ją inny wirus. Jest wysoko zaraźliwa, przebiega bardzo gwałtownie w stadach drobiu, nawet ze 100-proc. śmiertelnością. Kluczowym czynnikiem w jej zapobieganiu jest bioasekuracja.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, od 13 maja br. szczepienie na rzekomy pomór drobiu kur i indyków w gospodarstwach komercyjnych jest obowiązkowe.

