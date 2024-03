Miliardowe zyski PZU. Jest rekord

Wyniki PZU

Według spółki, podstawą tego rezultatu był wynik w wysokości 4 mld zł osiągnięty z usług ubezpieczenia. Złożyły się na niego wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do blisko 27 mld zł (wzrost o 8,6 proc. r/r), w tym 2,7 mld zł za granicą (wzrost o 16,3 proc. r/r), oraz wysoka rentowność w najważniejszych dla grupy PZU obszarach produktowych na rynku polskim. PZU poinformowało, że dodatkowymi komponentami najwyższego w historii zysku netto grupy PZU był wynik z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (wzrost o 12,1 proc. r/r) oraz wzrost kontrybucji działalności bankowej do prawie 2 mld zł (wzrost o 241,6 proc. r/r). - Obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank - powiedziała cytowana w komunikacie członkini rady nadzorczej PZU SA, delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU Anita Elżanowska.

Co z dywidendą?

Przypomniano, że w ubiegłym roku do akcjonariuszy PZU SA trafiło 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 (2,40 zł na akcję). - Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy. Zysk PZU SA, który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja KNF odnośnie dopuszczalnych poziomów dywidendy w roku 2024 jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych - wskazała cytowana w komunikacie Elżanowska. W minionym roku dynamicznie rosła przede wszystkim sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Przychody Grupy PZU z ubezpieczeń w tym obszarze na rynku polskim wzrosły o 11,4 proc. r/r – do 16,1 mld zł. Z kolei przychody PZU z ubezpieczeń na życie w Polsce w 2023 r. wyniosły blisko 8,1 mld zł, a marża operacyjna w tym dziale wzrosła do 24,1 proc. Dodano, że liczba umów zdrowotnych w grupie PZU na koniec 2023 r. przekroczyła 3,4 mln (wzrost o 6,1 proc. r/r). Przychody całego filara zdrowia w ub.r. wyniosły ponad 1,6 mld zł i były wyższe o 25,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.