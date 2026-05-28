Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane

|
Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz
Donald Tusk podczas podpisania pierwszych umów SAFE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
Pierwsze umowy finansowe w ramach unijnego programu pożyczek SAFE zostały podpisane. Do końca maja ma zostać zawartych nawet 59 umów o łącznej wartości ponad 100 miliardów złotych - przekazał wicepremier i szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

W podwarszawskim Legionowie podpisano w czwartek pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa.

Kto pierwszy otrzyma środki z SAFE?

Umowy podpisano w obecności m.in. premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie.

Obejmują one dostawy dla potrzeb Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

- Zdajecie sobie sprawę, my parę miesięcy temu zaczęliśmy te już takie organizacyjno-logistyczne przygotowania, projekt SAFE, który narodził się w Warszawie, ma tak naprawdę roczek, a w tej chwili mówimy o tym, że będziemy mieli podpisanych umów na 100 miliardów złotych do 30 maja, to znaczy do soboty - dodał premier.

Donald Tusk o pierwszych umowach w ramach SAFE
Źródło: TVN24

- Pieniądze europejskie na SAFE (są) zagwarantowane. Polska jest najbardziej zaawansowana zarówno jeśli chodzi o projekty, jak i przygotowanie pełnej dokumentacji - mówił premier Donald Tusk

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

- Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili - mówił Tusk.

"Miał być brudny deal, ale nie wyszło". Szczegóły nominacji do zarządu NBP
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Miał być brudny deal, ale nie wyszło". Szczegóły nominacji do zarządu NBP

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiWiktor Knowski

Umowy na 100 miliardów złotych

Według informacji przekazanej przez premiera, ze środków w ramach SAFE skorzysta "ponad 10 tysięcy polskich firm". Dodał, że do 30 maja zaplanowane jest podpisanie 40 umów o łącznej wartości 100 miliardów złotych. Później wicepremier i szef MON uzupełnił tę informację, mówiąc, że łącznie umów ma być nawet 59.

- SAFE wchodzi w finalną fazę, Polska jest dzisiaj bezpieczniejsza - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
43 min
pc
Jak rozmawiać o umieraniu? Czy można przygotować się na śmierć?
TVN24
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Ostrzegaliśmy, jak łatwo zatrzymać pociąg. Co przez rok zrobił rząd?
TVN24
1 godz
pc
Ostro o kulisach mody. Hase nie daje już swoich ubrań modelkom
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Program SAFE
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Czesław Mroczek
PiS o zatrzymanych "chłopcach". Wiceminister: nie bierzcie w obronę przestępców
TVN24
Debata Biden - Trump
"Byłam śmiertelnie przerażona". Żona Bidena wspomina jego debatę z Trumpem
TVN24
39-latek złamał trzy dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów
Złamał trzy dożywotnie zakazy. Znów go złapali, ale do aresztu nie trafił
OTWOCK
Melania Trump Z CHOINKĄ
Dlaczego Melania nie była na weselu Donalda Trumpa juniora
Maciej Wacławik
Ryga Łotwa zima shutterstock_1681366414
Turyści odwołują rezerwacje. "Mówią wprost, że chodzi o drony"
Turystyka
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Dostawca pizzy (zdjęcie ilustracyjne)
Słona kara za krewetki na pizzy. "Czuję ogromny żal do systemu"
kroplowka shutterstock_2289663457
Te objawy łatwo zrzucić na zmęczenie. Mogą być sygnałem nowotworu krwi
TVN24
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
TVN24
Sklepy Biedronka będą otwarte dłużej
Oburzenie po reklamie Biedronki. Znany raper zabrał głos
Z kraju
"Odmówił uklęknięcia" w meczecie. Jeden szczegół nie pasuje
FAŁSZMiał klęknąć "do modlitwy", ale odmówił. Co się wydarzyło w meczecie
Zuzanna Karczewska
20-latek spowodował kolizję i uciekł
Kolizja kabrioleta samoróbki. Kierowca nigdy nie miał prawa jazdy
WARSZAWA
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w piątek. Nowe obwieszczenie
Pusty pawilon na Skwerze Hoovera
Elegancki pawilon kolejny sezon świeci pustkami
Piotr Bakalarski
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
Zbigniew Ziobro
Zmienili terminy urlopów. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Donald Trump i Nikol Paszynian
Trump wspiera "wielkiego przyjaciela" przed wyborami
TVN24
Zbigniew Ziobro
Co dalej z Ziobrą? Jest zapowiedź Żurka
NEWS MICHALSKIEGO
Wojskowa ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi pod Ińskiem
Ciężarówka z amerykańskimi żołnierzami wypadła z drogi. Jedna osoba w ciężkim stanie
TVN24
Restauracja
Chciała odszkodowania, bo nie podali jej kranówki do posiłku. Jest wyrok
TVN24
temat paliwa
Przecinek zmienił wszystko. Klienci ruszyli na stację
Ze świata
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Znalazł w Wiśle kilka ciał. Syna wciąż szuka
WARSZAWA
Złodziei nagrała kamera zamieszczona w schronisku
"Czas na darmową sławę". Schronisko opublikowało nagranie złodziei
TVN24
Motolotnia wpadła do rzeki Pilicy
Leciał z córką, zaczepił o linię energetyczną. Motolotnia runęła do rzeki
MAZOWSZE
pap_20260522_3XO
To może być pierwszy bilioner na świecie
Łukasz Figielski
Królowa Norwegii Sonja
Królowa Norwegii w szpitalu
TVN24
58 min
Donald Tusk na sali posiedzeń Sejmu
"On będzie się bił o to stanowisko". Tusk ma dwa duże nazwiska
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica