"SAFE wchodzi w finalną fazę". Pierwsze umowy podpisane

W podwarszawskim Legionowie podpisano w czwartek pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą one dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa.

Kto pierwszy otrzyma środki z SAFE?

Umowy podpisano w obecności m.in. premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie.

Obejmują one dostawy dla potrzeb Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni postkwantowego szyfratora IP od firmy Enigma sp. z o.o., systemu kryptograficznego wysokiego zaufania od Krypton Polska sp. z o.o., systemu bezpiecznej wymiany danych od Filbico sp. z o.o. oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa od firmy Media sp. z o.o.

- Zdajecie sobie sprawę, my parę miesięcy temu zaczęliśmy te już takie organizacyjno-logistyczne przygotowania, projekt SAFE, który narodził się w Warszawie, ma tak naprawdę roczek, a w tej chwili mówimy o tym, że będziemy mieli podpisanych umów na 100 miliardów złotych do 30 maja, to znaczy do soboty - dodał premier.

- Pieniądze europejskie na SAFE (są) zagwarantowane. Polska jest najbardziej zaawansowana zarówno jeśli chodzi o projekty, jak i przygotowanie pełnej dokumentacji - mówił premier Donald Tusk

8 maja rząd podpisał z Komisją Europejską umowę pożyczkową w ramach programu SAFE. Polska ma pozyskać z programu ok. 43,7 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

- Nie muszę chyba nikogo przekonywać, chociaż przez długi czas musiałem przekonywać sceptyków, oponentów, malkontentów, różnych maruderów, że te 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko to jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili - mówił Tusk.

Umowy na 100 miliardów złotych

Według informacji przekazanej przez premiera, ze środków w ramach SAFE skorzysta "ponad 10 tysięcy polskich firm". Dodał, że do 30 maja zaplanowane jest podpisanie 40 umów o łącznej wartości 100 miliardów złotych. Później wicepremier i szef MON uzupełnił tę informację, mówiąc, że łącznie umów ma być nawet 59.

- SAFE wchodzi w finalną fazę, Polska jest dzisiaj bezpieczniejsza - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Dzisiaj rozpoczynamy wielki tour podpisywanych umów dla bezpieczeństwa Polski. Dzisiaj Legionowo, następnie Warszawa, Ożarów Mazowiecki, Gdańsk, Bydgoszcz i wiele więcej. SAFE dotrze w każdy zakątek kraju.… — Kancelaria Premiera (@PremierRP) May 28, 2026 Rozwiń

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE. Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

